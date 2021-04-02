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Федерация Го Приморского края получила грамоты от МИД Японии

2 апреля 2021, 00:08
Фото: Пресс-служба Чемпионата по игре Го
Приморская федерация Го долгие годы сотрудничает с Японией
Грамоты вручил Генеральный консул Японии

Как сообщили «Золотому Рогу» в пресс-службе организаторов Чемпионата по Го, торжественная церемония вручения состоялась в Генеральном консульстве Японии во Владивостоке. Грамоты вручил Генконсул Японии господин Накамура Коитиро.

Целью вручения Почетной грамоты является стремление отметить особые заслуги лиц и организаций, ведущих активную деятельность в различных сферах международных отношений, их особый вклад в укрепление дружественных отношений между Японией и Россией. В 2020 году Почетными грамотами были награждены 172 человека и 65 организаций. Из них 152 человека и 54 организации были награждены за пределами Японии.

Федерация Го Приморского края долгие годы сотрудничает с Японией. Уже 17 лет проходят соревнования на Кубок Генерального консула. Дружественные встречи по Го тоже стали неотъемлемой частью соревновательного процесса. К тому же Япония является одной из родоначальницей игры Го.

Напомним, с 3 по 9 июня во Владивостоке пройдет 41-й Чемпионат мира по Го и Всемирный фестиваль Го Genius Extreme. Жителей и гостей города ждут мастер-классы по Го, научные лекции, показательные выступления от представителей экстремальных видов спорта. Площадкой фестиваля станет набережная Спортивной гавани с 3 по 7 июня.

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