Федерация Го Приморского края получила грамоты от МИД Японии

Как сообщили «Золотому Рогу» в пресс-службе организаторов Чемпионата по Го, торжественная церемония вручения состоялась в Генеральном консульстве Японии во Владивостоке. Грамоты вручил Генконсул Японии господин Накамура Коитиро.
Целью вручения Почетной грамоты является стремление отметить особые заслуги лиц и организаций, ведущих активную деятельность в различных сферах международных отношений, их особый вклад в укрепление дружественных отношений между Японией и Россией. В 2020 году Почетными грамотами были награждены 172 человека и 65 организаций. Из них 152 человека и 54 организации были награждены за пределами Японии.
Федерация Го Приморского края долгие годы сотрудничает с Японией. Уже 17 лет проходят соревнования на Кубок Генерального консула. Дружественные встречи по Го тоже стали неотъемлемой частью соревновательного процесса. К тому же Япония является одной из родоначальницей игры Го.
Напомним, с 3 по 9 июня во Владивостоке пройдет 41-й Чемпионат мира по Го и Всемирный фестиваль Го Genius Extreme. Жителей и гостей города ждут мастер-классы по Го, научные лекции, показательные выступления от представителей экстремальных видов спорта. Площадкой фестиваля станет набережная Спортивной гавани с 3 по 7 июня.