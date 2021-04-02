Федерация Го Приморского края получила грамоты от МИД Японии

Целью вручения Почетной грамоты является стремление отметить особые заслуги лиц и организаций, ведущих активную деятельность в различных сферах международных отношений, их особый вклад в укрепление дружественных отношений между Японией и Россией. В 2020 году Почетными грамотами были награждены 172 человека и 65 организаций. Из них 152 человека и 54 организации были награждены за пределами Японии.