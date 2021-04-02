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Людмила Талабаева: «Транспортное сообщение должно быть удобным для жителей всего Приморья»

2 апреля 2021, 01:37
Фото: Медиахолдинг1Mi
Добраться до Дальнереченска и Лучегорска можно будет на скором электропоезде — сейчас маршрут удобного транспорта проложен только до Ружино. Дальше жители северных районов вынуждены пользоваться автобусами или вызывать такси, что крайне недешево. О проблеме говорили давно, но решения ее не было.

Проблема транспортной доступности в северных районах края существует давно. Чтобы как-то исправить ситуацию, жители севера Приморья обратились к своей землячке — сенатору Людмиле Талабаевой.

Сенатор, в свою очередь, предложила продлить маршрут скорого поезда «Владивосток-Ружино» до Лучегорска. Для этого Людмила Талабаева инициировала обращение в управление Дальневосточной железной дороги и взяла вопрос на личный контроль.

По словам специалистов, инфраструктура Дальневосточной железной дороги действительно позволяет продлить маршрут скорого поезда.

«Конечно, есть территории в Приморье, куда не проложена железная дорога и там приходится использовать альтернативный транспорт. Но когда есть возможность решить вопрос максимально удобным для всех образом, то для чего создавать социальную напряженность на ровном месте? Транспортное сообщение в регионе должно быть максимально комфортным для каждого», — отметила Людмила Талабаева.

Обращение сенатора поддержал начальник железной дороги управления Дальневосточной железной дороги — предложение Талабаевой направлено в Министерство транспорта.

Следующий этап, по словам сенатора — в случае положительного заключения, продумать оптимальную продолжительность маршрута. Сенатор отметила, что будет лично контролировать этот вопрос на этапах его реализации.

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#Новости#Политика#Поезд#Владивосток#Приморский край
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