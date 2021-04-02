Людмила Талабаева: «Транспортное сообщение должно быть удобным для жителей всего Приморья»

«Конечно, есть территории в Приморье, куда не проложена железная дорога и там приходится использовать альтернативный транспорт. Но когда есть возможность решить вопрос максимально удобным для всех образом, то для чего создавать социальную напряженность на ровном месте? Транспортное сообщение в регионе должно быть максимально комфортным для каждого», — отметила Людмила Талабаева.