Находкинская таможня автоматизировалась и оптимизировалась

В 13 раз выросла авторегистрация предварительных электронных транзитных деклараций (ЭТД) в Находкинской таможне. С начала 2021 года автоматически зарегистрировано 1187 предварительных ЭТД (за аналогичный период 2020 года — 93).
Сегодня практически все предварительные ЭТД Находкинская таможня регистрирует автоматически (96%).
Как рассказал начальник отдела контроля за таможенным транзитом Находкинской таможни Владимир Стюпан, главное достоинство технологии автоматической регистрации — сокращение времени регистрации ЭТД. Законодательство дает 1 час на регистрацию ЭТД, а в автоматическом режиме регистрация ЭТД происходит менее чем за 1 минуту.
Справка «Золотого Рога»
Технология автоматической регистрации электронных транзитных деклараций, в том числе предварительных, внедряется в таможне с начала 2020 года. Данная технология нацелена на совершение в максимально короткое время таможенных операций, связанных с регистрацией транзитных деклараций, и, как следствие, сокращение времени нахождения грузов в морских портах.