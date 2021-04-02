Находкинская таможня автоматизировалась и оптимизировалась

Технология автоматической регистрации электронных транзитных деклараций, в том числе предварительных, внедряется в таможне с начала 2020 года. Данная технология нацелена на совершение в максимально короткое время таможенных операций, связанных с регистрацией транзитных деклараций, и, как следствие, сокращение времени нахождения грузов в морских портах.