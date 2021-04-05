Более 200 задач для улучшения бизнес-климата предстоит решить правительству Приморья в 2021 году

«Второе направление — развитие электронных сервисов для бизнеса. В Приморье сегодня все сетевые и ресурсоснабжающие организации подключены к региональному порталу услуг для подключения к электросетям в электронном виде. Все 34 муниципалитета оказывают комплексную услугу по выдаче разрешения на строительство. В этом году разработаем комплексную услугу по заключению договора на присоединение к инженерным сетям (электро-, водо-, теплоснабжение) для подачи документов в режиме „одного окна“. Продолжим оцифровывать муниципальные услуги. Внедрим платежный сервис для безналичной оплаты государственных и муниципальных услуг», — рассказал Стецко.