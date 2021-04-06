zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Бездомные животные атакуют жителей района в Приморье

6 апреля 2021, 07:55
Фото: Медиахолдинг1Mi
В 2020 году от безнадзорных хищников пострадали более 20 жителей района
Прокуратура Пограничного района Приморья подала в суд на администрацию муниципального округа, так как последняя не приняла никаких мер по отлову безнадзорных животных, несмотря на множество случаев нападения и уведомления ведомства.

По данным ведомства, в прошлом году в районе зафиксировано более двух десятков случаев нападения бездомных животных на людей.

«Установлено, что на территории Пограничного муниципального округа имеются безнадзорные животные, которые обитают в общественных местах и местах массового скопления людей. При этом в 2020 году зафиксировано более 20 случаев нападения таких животных на людей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Как рассказали специалисты, администрация округа четыре раза объявляла аукционы на отлов и содержание безнадзорных животных, однако заявок на исполнение муниципального контракта не поступило. Из-за этого торги были признаны несостоявшимися.

В таком случае администрация должна была создать специализированную муниципальную организацию, но этого не произошло, из-за чего прокурор внёс представление главе округа.

Но и после получения прокурорского представления администрация муниципалитета не приняла необходимые меры. Для защиты жителей прокуратура вышла с иском в суд, чтобы обязать администрацию создать соответствующую организацию, которая займётся отловом животных.

Требования прокурора суд удовлетворил в полном объёме. Ведомство проконтролирует исполнение решения, после вступления в силу судебного акта.

Материалы по теме
Строительство приютов для животных в России узаконилиПрокуратура Владивостока потребовала сделать продавцам прививки
#Новости#Животные#Владивосток#Прокуратура#Конкурс#Законодательство#Суд#Приморский край#Происшествия
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56