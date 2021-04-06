Бездомные животные атакуют жителей района в Приморье

«Установлено, что на территории Пограничного муниципального округа имеются безнадзорные животные, которые обитают в общественных местах и местах массового скопления людей. При этом в 2020 году зафиксировано более 20 случаев нападения таких животных на людей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.