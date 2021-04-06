Предприятие Владивостока обманывало не только работников, но и государство

По словам представителей прокуратуры, с работниками охранного предприятия не были заключены трудовые договоры, из-за чего сотрудники юридически не имели социальных и трудовых гарантий, пенсионные и налоговые отчисления за их работу не производились, стаж не фиксировался и главное — имелась задолженность по зарплате.
Всего пострадали три охранника. Чтобы восстановить права потерпевших, прокурор обратился в суд.
«В целях защиты трудовых прав трёх работников организации прокурор обратился в суд с заявлениями об установлении факта трудовых отношений и взыскании задолженности по заработной плате», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Исковые требования прокурора были удовлетворены в полном объёме. Прокуратура проконтролирует исполнение решения суда.