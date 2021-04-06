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Предприятие Владивостока обманывало не только работников, но и государство

6 апреля 2021, 07:28
Фото: Медиахолдинг1Mi
Сотрудники предприятия не имели социальных гарантий, не получали зарплату
Прокуратура Ленинского района Владивостока обнаружила нарушения трудового законодательства в работе одного из охранных предприятий города. Благодаря работе сотрудников ведомства, удалось восстановить права сотрудников и вернуть долги по зарплате.

По словам представителей прокуратуры, с работниками охранного предприятия не были заключены трудовые договоры, из-за чего сотрудники юридически не имели социальных и трудовых гарантий, пенсионные и налоговые отчисления за их работу не производились, стаж не фиксировался и главное — имелась задолженность по зарплате.

Всего пострадали три охранника. Чтобы восстановить права потерпевших, прокурор обратился в суд.

«В целях защиты трудовых прав трёх работников организации прокурор обратился в суд с заявлениями об установлении факта трудовых отношений и взыскании задолженности по заработной плате», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Исковые требования прокурора были удовлетворены в полном объёме. Прокуратура проконтролирует исполнение решения суда.

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