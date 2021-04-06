Против кого дружим: Самый протестный и вольный край

Во Владивостоке в редакции ИА «Восток-Медиа» состоялся круглый стол с участием региональных политологов «Против кого дружим: истоки протеста на Дальнем Востоке».
По общему мнению присутствующих, протест в Приморском крае постепенно уходит с улиц, однако недовольство среди населения никуда не делось.
Что такой «тихий» протест и как с ним работают краевые власти, рассказал политолог Павел Наливайко. Эксперт полагает, что сегодня всё более актуальным становится «тихий» протест, притом что количество активных протестных акций удалось постепенно свести к минимуму. В контексте грядущих выборов в Государственную Думу и Законодательное Собрание наблюдение за так называемым «тихим» протестом становится интереснее и значимее, ведь негативное отношение населения к властям влияет и на их электоральные предпочтения.
«Здесь всё будет зависеть от того, сможет ли региональная оппозиция эти настроения спроецировать на электоральное поле. На мой взгляд, этого не произойдёт, поскольку у руля в регионе сильная команда во главе с губернатором Олегом Кожемяко. Кроме того, у самой оппозиции нет козырей, которые были у них в предыдущие циклы. Также несистемной оппозиции не удалось перенести из Хабаровского края в Приморье кейс Фургала и спроецировать протестные настроения на наш край. Здесь всё будет решаться на округах и в рамках процентов которые имеют партии. Возможность серьёзных перекосов исключаю, если не произойдет пенсионная реформа 2:0», — сказал Павел Наливайко.
Как отметил приморский политолог Даниил Ермилов, протестные настроения на Дальнем Востоке берут начало в 90-х годах прошлого столетия, когда в крае были жесточайшие политические и экономические битвы. Местами даже кровавые.
«Не раз поднимался вопрос о создании некоего образования, хорошо, что ума и дальновидности хватило у лидеров, и разговоры вежливо пресекли. Однако к концу 90-х-началу 2000-х все более-менее устаканилось — люди смогли договориться и разделить сферы влияния. Соответственно и экономика разделилась: всем хватало места, и средств для существования. А потом настало время корпораций, и в регионы начали приходить федеральные игроки, и по сути стали выдавливать местных из самых прибыльных сфер (рыба, лес, строительство и т. д.) Экономика стала перестраиваться, законодательство ужесточилось, доступ к ресурсам, к той же рыбе, у простого населения прекратился», — полагает Даниил Ермилов.
Политолог, однако, замечает, что последующий рост благосостояния населения серьезно замедлился, если не сказать затормозился. За ним последовала стагнация: налоговая реформа, борьба с «обналом», падение доходов от нефти.
«На этом фоне непопулярные решения властей были восприняты как удар ниже пояса и расторжение «социального договора» — «мы вас не трогаем, а вы к нам в карман глубоко не залезаете».
Получается, людей заставили платить налоги со всего и вся, ограничили и сузили привычные способы заработка, а потом ещё и сказали, что все так и должно быть. Эти события наложились на вольный дух дальневосточников, и мы получили самый протестный и вольный регион в стране. Ну не любят здесь люди, когда их холопами считают…» — считает Даниил Ермилов.
Напомним, январские несанкционированные акции, которые были призваны вывести на улицу молодежь в поддержку российского блогера, который нынче отбывает заслуженное наказание, закончились, как говорится, полным фиаско. В столице Приморского края откровенно проигнорировали акции протеста в поддержку Навального. Очевидно, что силовиков и журналистов на площади во Владивостоке было едва ли не больше, чем протестующих. Молодые люди погуляли в первый день, а потом быстро устали. В другой день на центральной площади города вообще мирно гуляли пары, семьи с детьми и пенсионеры.