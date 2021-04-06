Рисковое дело?

Как максимально заработать, да еще и практически на пустом месте? Этот вопрос за несколько дней до зарплаты терзает почти каждого жителя России.
В последние годы реклама быстро дает ответ: вкладывая в акции, играя на бирже. Иначе говоря, инвестируя. А что это такое — инвестиции? Как вложить деньги и не вылететь в трубу? На эти вопросы мы отвечаем в нашей «Школе финансовой грамотности». Мы начинаем цикл публикаций о методах и способах инвестирования.
Несмотря на то что экономика в нашей стране не растёт семимильными шагами, всё больше россиян начинают вкладываться в финансовые инструменты. Обыватели считают, что деньги существуют для того, чтобы покупать на них товары и услуги. Те же, кто хочет иметь возможность выбирать из этих товаров и услуг самые дорогие, рассуждают немного иначе. В их понимании деньги — это тоже товар. А значит, их можно купить, ими можно пользоваться, их можно хранить. Но самое уникальное свойство этого товара в том, что его можно приумножить.
В нашей «Школе экономической грамотности» мы уже говорили о том, как без рисков сберечь свои средства. Вклады, депозиты и металлические счета позволяют не волноваться о том, что инфляция постепенно съест ваши сбережения, однако каждому хотелось бы не только надёжно сохранить, но и увеличить свои средства. К сожалению, вышеперечисленные методы, за исключением, пожалуй, металлических счетов, такой возможности не дают. Проценты по вкладам, как правило, если и превышают прогнозируемую инфляцию, то минимально. А это значит, что данные способы годятся только для хранения средств. То есть ваши деньги просто лежат, причём, как правило, вы не можете ими воспользоваться до определённого времени, в зависимости от срока вклада. Звучит не очень перспективно.
Каждому хотелось бы, чтобы деньги «работали» в поте лица, а главное, чтобы их количество росло как можно быстрее. К тому же было бы неплохо иметь возможность пользоваться ими в любой момент, не теряя при этом ни копейки. Именно для этого нужны инвестиции.
«Фьючерсы, ставки, тренды — это всё так сложно!» — скажете вы и будете совершенно правы. Люди годами учатся, чтобы уметь управлять финансовыми потоками, а главное, предсказывать их движение. Но это совершенно не значит, что инвестировать могут только большеголовые экономисты. К счастью, современные технологии позволяют любому вложить свои финансы практически во что угодно. Сейчас не нужно получать лицензию брокера и толкаться в шумном зале биржи, выкрикивая команды на покупку или продажу своих акций. Всё это теперь умещается в ваш смартфон.
А современные биржи давно уже превратились в обычные просторные офисы, в которых все предпочитают тишину. Так что возможность инвестировать теперь есть у каждого, и вы можете это делать прямо сейчас, но прежде, чем хватать в руки телефон, я всё же рекомендовал бы вам узнать о самом процессе побольше. Во-первых, возможностей для инвестирования сейчас стало настолько много, что в них очень просто запутаться. Так что давайте попробуем разобраться в основных из них.
FOREX — сокращение от foreign exchange market. Рынок иностранной валюты. В далёких 1970х годах многие страны решили, что не будут директивно закреплять стоимость своей национальной валюты.
Центральные банки этих стран были настолько уверены в стабильности валютного курса, что решили, что цену их денег должны определять спрос и предложение. Если раньше все знали, что один доллар, скажем, стоил шестьдесят копеек, и в то же время половину фунта стерлинга, то теперь такая определенность ушла в прошлое. Валюта были отпущена в свободное плавание и в мире воцарился хаос, правда, ненадолго — рынок быстро «устаканился».
Если кому-то нужно было много долларов, и он начинал их скупать, то продавцы повышали цену, но не настолько, чтобы покупатель вообще отказался от покупки.
Если же какая-то валюта переставала быть интересной или даже становилась опасной из-за войны, например, или смены власти в стране-производителе валюты, то от неё спешили избавиться. Цена на неё падала, и сама валюта становилась ещё более опасной для инвестирования. В конце концов, именно FOREX стал определять стоимость всех мировых валют, влияя тем самым не только на деньги, но и на политику!
Ведь если доллар дорожает, а рубль дешевеет, мы с вами виним в этом правительство. По нашему мнению, что-то делают не так именно наши министры, а не финансовые корпорации на валютном рынке.
Ещё до появления FOREX экономисты знали, как на нём заработать. Покупать валюту, когда она дешёвая, и продавать, когда она дорогая — чего проще? Но они пошли дальше и создали специальную валютную биржу, на которой необязательно ждать повышения цены приобретенной валюты. Можно зарабатывать даже когда цена падает. Процесс прост — брокер берёт у биржи валюту взаймы, не платя за неё. То есть, к примеру, брокер занимает у биржи сто долларов в тот момент, когда они стоят пять тысяч рублей, продаёт их и ждёт, когда доллар, сто долларов станут стоить четыре тысячи. Тогда он покупает доллары обратно и возвращает их бирже, наваривая при этом тысячу чистой прибыли.
Чтобы брокер мог заработать больше, FOREX даёт ему средства на приобретение валюты — так называемое «плечо банка». В реальности стоимость валюты очень редко изменяется на десятки процентов. Как правило, тот же курс доллара по отношению к рублю колеблется на уровне нескольких копеек. И если вы купите, скажем, сто долларов по шестьдесят рублей, а продадите их по шестьдесят рублей и пять копеек, то заработаете всего пятьсот копеек, то есть пять рублей.
Заработок, прямо скажем, не сказочный. Вот если бы в сделке участвовало не сто долларов, а десять тысяч, тогда заработок за сделку был бы уже не пять, а пятьсот рублей. Но не каждый может позволить себе купить сразу десять тысяч долларов.
Именно поэтому FOREX добавляет во время сделки к счёту брокера несколько нулей. «Звучит слишком сказочно, чтобы быть правдой» — скажете вы и будете правы.
Рынок валюты считается самым непредсказуемым рынком. Кроме того, что на стоимость валюты может повлиять экономическое состояние страны, эту цену могут запросто обрушить или повысить финансовые корпорации или центральные банки стран. Например, только за 22 апреля прошлого года Центробанк России продал на бирже для поддержки курса рубля валюту на 23 миллиарда в рублевом эквиваленте. Естественно, он никого не предупреждал и те, кто ждал критического падения рубля, оказались в проигрыше. Но если действия Центрального Банка ещё можно было как-то предвидеть, ведь поддержание стабильности отечественной валюты — его обязанность, то с финансовыми корпорациями история гораздо более непредсказуемая. Захотела, например такая корпорация заработать на рублях, и выставила на продажу несколько сотен миллиардов.
Цена упала, и эта же корпорация успела вернуть все свои рубли по более низкой стоимости. Рядовой же брокер не может влиять на цену, потому как нет у него нескольких сотен миллиардов, и предугадать желания корпораций он тоже не в силах.
Поэтому вполне возможно, что многие в этот момент ставили на повышение курса рубля и потеряли все свои деньги. Потому как игра на валютной бирже, в отличии от вклада или депозита, дело рискованное и непредсказуемое. Да, здесь можно быстро заработать, но и потерять всё можно так же быстро.
Так что, если вы не уверены в своих способностях предсказывать движение валютного рынка, лучше отказаться от идеи инвестировать в FOREX. Тем более, что других, менее рискованных возможностей вложить свои деньги предостаточно. О них мы поговорим в следующий раз.
Александр КИКТЕНКО.