Рядом с мусорками не парковаться

Специалисты отмечают, что сейчас этот вопрос стоит наиболее остро — связано это с рельефом и особенностями застройки в населённых пунктах. Они подчёркивают, что на данный момент во многих городах и сёлах края из-за высокой запаркованности дворов происходит масса проблем — от антисанитарии из-за невозможности вывоза ТКО до реальной опасности — в случае возможных пожаров и других чрезвычайных происшествий.