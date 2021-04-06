Рядом с мусорками не парковаться

В региональном Минэкономразвития уточнили, что новая инициатива предполагает административную ответственность для граждан, юридических и должностных лиц. Каждая из этих категорий, по замыслу, должна будет платить штрафы на различные суммы за нарушение требований.
Специалисты отмечают, что сейчас этот вопрос стоит наиболее остро — связано это с рельефом и особенностями застройки в населённых пунктах. Они подчёркивают, что на данный момент во многих городах и сёлах края из-за высокой запаркованности дворов происходит масса проблем — от антисанитарии из-за невозможности вывоза ТКО до реальной опасности — в случае возможных пожаров и других чрезвычайных происшествий.
Согласно новому законопроекту, штрафы предусмотрены в следующих размерах — от тысячи до трёх тысяч рублей для физлиц, 3-10 тысяч — для граждан, 10-50 тысяч — для юрлиц.