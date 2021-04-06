В Приморье растут «карточные» долги

В феврале 2020 года самые низкие значения доли просроченной задолженности свыше 30 дней по кредитным картам в общем объеме кредитов данного типа (среди 30 регионов-лидеров в сегменте кредитных карт) были зафиксированы в Москве (6,2%), Ханты-Мансийском АО (6,9%), Республике Татарстан (7,0%), а также в Московской области (7,4%), Санкт-Петербурге (7,4%) и Саратовской области (7,4%). Вместе с тем, доля просрочки по кредитным картам за год выросла в большинстве регионов. При этом наиболее существенный рост доли (среди 30 регионов-лидеров в сегменте кредитных карт) по сравнению с февралем 2020 года был отмечен в Московской области (+0,7 п. п.), Санкт-Петербурге (+0,6 п. п.), Ставропольском крае (+0,6 п. п.), Москве (+0,6 п. п.), а также в Ленинградской (+0,6 п. п.) и Челябинской (+0,6 п. п.) областях.