Вероника Сипачёва: Открытия происходят постоянно

Ваш фонд несколько лет обучает активистов подавать заявки на грантовые конкурсы. Можно ли говорить о том, что проектная активность в Приморье растёт?
Если говорить о результатах последних лет, то да. Начиная со второй половины 2017 года формирование институтов гражданского общества существенно ускорилось, а их развитие и качество возросло. Приморский край по многим показателям в этом отношении начал занимать передовые места среди регионов ДФО. В частности, одним из индикаторов является участие в конкурсе грантов Президента РФ на развитие гражданского общества. В 2017 году СО НКО Приморского края на этом конкурсе выиграли 65,2 миллиона рублей, а по итогам 2020 года — уже порядка 93 миллионов. Доля выигрыша от числа всех поданных заявок составляет 26,6%, при том, что средний показатель выигранных заявок в данном конкурсе по всей стране составляет только 23,3%. То есть качество заявок СО НКО Приморья превосходит среднероссийские показатели.
Что это значит — мыслить проектно? Хорошо ли понимают это активисты в муниципалитетах?
Проектно мыслить — значит уметь выделять важное, выстраивать логические связи между этапами проекта, ставить четкие достижимые цели, конкретные задачи. Необходимо отказаться от идеи «спасти весь мир» и стремиться помочь конкретной аудитории, в конкретном районе города, в конкретном поселке, в условиях ограниченности ресурсов и времени, в составе проектной команды. Важно изложить вашу идею максимально предметно. Активисты в муниципалитетах понимают суть этого подхода все лучше, благодаря образовательным мероприятиям, которые проводит и наш фонд. Но, конечно, есть куда расти.
С какими инициативами приходят на ваши семинары активисты? Что вы им советуете?
Инициативы самые разнообразные. Наиболее часты проекты, направленные на помощь людям с ограниченными возможностями, — и это действительно очень важная работа. Часто встречаются проекты, направленные на помощь незащищенным семьям, старшему поколению, сиротам, экологические инициативы.
Но есть сферы, где активность приморцев практически отсутствует — скажем, развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников, выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства. Вот на эти направления я очень рекомендую обратить внимание.
Каким должен быть проект, чтобы «выстрелить»?
Во-первых, понятным и конкретным. Иногда, знакомясь с проектом, только к концу текста догадываешься, что же авторы в итоге хотят создать. Рекомендую тренироваться на друзьях. Расскажите им о своем проекте, все ли им понятно? Обратите внимание, какие вопросы они задают.
Конечно, проект должен быть оригинальным и продуманным до мелочей.
Расскажите о подготовке к форуму «Содействие»…
Мы объединили усилия департамента внутренней политики Приморского края и крупных инфраструктурных организаций: АНО «Инверика», ФМС «Энергия участия», Приморская краевая организация «Российский Союз Молодежи», АНО ДПО и К «Развитие», Союз «Во имя добра», АНО ЦСО «Родные Люди», Общественная Палата Приморского края. Мероприятия этих организаций составят программу основного дня 8 апреля, где планируются различные образовательные площадки с участием федеральных и региональных экспертов.
Профильные некоммерческие организации тоже присоединились к организации форума, и вместо одного дня он будет длиться целых три: с 7 по 9 апреля. И не только во Владивостоке, но также в Артеме, Находке, Уссурийске, Шкотово, Партизанске, Надеждинском районе — везде пройдут семинары и круглые столы, а также бесплатные мастер-классы, воркшопы для жителей Приморского края.
Часто ли в вашей работе происходят открытия?
Я бы сказала, постоянно — новые люди, новые идеи в виде проектов. И это радует. В 2020 году, например, ярко о себе заявили спортивно-туристический клуб «Каяк-Находка» с проектом «В бурю лишь крепче руки», АНО «Вершина» из Артема выиграла свой первый президентский грант на проект «Каждый сможет», Федерация конных видов спорта Приморского края также успешно дебютировала с идеей иппотерапии на этом конкурсе. Заметьте, я перечисляю организации не только из Владивостока.
Продолжите ли вы в этом году обучать активистов приморского некоммерческого сектора?
Мы рассчитываем, что будем продолжать обучение социальному проектированию и в дальнейшем. Возможно, будем менять подходы, искать новые формы обучения.
Екатерина КАЗОРИНА.