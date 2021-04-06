Владивостокская школа № 6 обрела спортзал к 85-летнему юбилею

История строительства спортивного корпуса при школе № 6 не была гладкой: более 10 лет родители учеников добивались создания условий для уроков физкультуры. Все предыдущие годы школьники занимались в маленьком зале хореографии либо на асфальтированной площадке рядом со школой. Во дворе школы сохранялись стены разрушающегося здания, где в 60-х годах проходили уроки труда и физкультуры — но восстановлению оно не подлежало. В итоге старые стены было решено демонтировать, а на этом месте возвести новый корпус. Это и было сделано, хотя в процессе пришлось сменить подрядчика, не справлявшегося с обязательствами. В новом спорткомплексе, помимо большого зала, есть два тренажёрных, душевые, раздевалки, тир, балкон для зрителей.