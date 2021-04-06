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Владивостокская школа № 6 обрела спортзал к 85-летнему юбилею

5 апреля 2021, 23:27
Фото: Иван Дякин / Правительство Приморского края
Новый спортивный корпус был торжественно открыт 2 апреля

Владивостокская школа № 6, расположенная на улице Казанской, наконец получила просторный современный спортивный зал. Его торжественное открытие с церемонией разрезания ленточки состоялось 2 апреля. Поздравить учителей и учеников приехали министр образования края Наталья Бондаренко и мэр Олег Гуменюк.

Перед тем как разрезать символическую ленточку, важные гости произнесли поздравления. Директор школы Лина Курсекова от души поблагодарила администрацию города и правительство края за такой ценный подарок — школа в этом году отмечает 85-летний юбилей, и впервые за всю свою историю обрела настоящий благоустроенный спортзал.

«В первой половине дня здесь будут проходить уроки физкультуры, а во второй зал будет доступен для детей и подростков всего нашего микрорайона: будут работать секции разных видов спорта, мы создадим на базе нашей школы настоящий спортивный клуб», — обозначила в своём выступлении Лина Курсекова.

История строительства спортивного корпуса при школе № 6 не была гладкой: более 10 лет родители учеников добивались создания условий для уроков физкультуры. Все предыдущие годы школьники занимались в маленьком зале хореографии либо на асфальтированной площадке рядом со школой. Во дворе школы сохранялись стены разрушающегося здания, где в 60-х годах проходили уроки труда и физкультуры — но восстановлению оно не подлежало. В итоге старые стены было решено демонтировать, а на этом месте возвести новый корпус. Это и было сделано, хотя в процессе пришлось сменить подрядчика, не справлявшегося с обязательствами. В новом спорткомплексе, помимо большого зала, есть два тренажёрных, душевые, раздевалки, тир, балкон для зрителей.

В честь радостного события в новом спортзале для гостей и телевидения провели открытый урок по самбо для четвероклассников.

Наталья БАРАНОВА.

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