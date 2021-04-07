Около 4 миллионов детей получат путевки в летние лагеря

Оздоровительную кампанию 2021 года и подготовку к ней обсудили на совместном заседании члены Межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей и Комиссии Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации.
Первый заместитель Министра просвещения России Дмитрий Глушко отметил, что вопросы проведения летней оздоровительной кампании 2021 года стоят очень остро и требуют межведомственного взаимодействия.
«Мы видим увеличение показателей по количеству детей школьного возраста – сейчас их 16,5 миллиона, это около 22,4% от общей численности россиян. Это самая высокая доля детей в общей структуре населения страны за последние десять лет. Соответственно, перед нами стоит задача обеспечить максимальный охват детей организованным отдыхом и оздоровлением, уделяя особое внимание детям отдельных категорий», – сказал он.
Дмитрий Глушко подчеркнул, что необходимо задействовать потенциал лагерей с дневным пребыванием детей на базе школ как наиболее малозатратный вид отдыха, он также добавил, что это не может заменить ребёнку полноценный отдых и оздоровление в загородном или палаточном лагере.
Заместитель Председателя Государственной Думы Российской Федерации Ирина Яровая сообщила, что в этом году налоговые льготы для организаций детского отдыха установлены в 58 субъектах Федерации. По её словам, такой опыт нужно обобщить и учесть остальным регионам.
В соответствии с поручением Правительства в 2021 году во Всероссийские детские центры «Орлёнок», «Смена», «Океан» во Владивостоке и Международный детский центр «Артек» в приоритетном порядке уже направляются дети, получившие такое право в 2020 году и не реализовавшие его.
В Приморье также готовятся к проведению летней оздоровительной кампании. В 2021 году разными формами отдыха и оздоровления предполагается охватить почти 73,5 тысячи детей, в том числе 10,6 тысячи детей, находящих в трудной жизненной ситуации, сообщает правительство Приморского края.
Так, по информации краевого министерства образования, в лагерях с дневным пребыванием отдохнут 50 250 детей, в загородных и оздоровительных лагерях – 14 165, в санаторных лагерях и санаториях – 575, в лагерях палаточного типа – 700, в лагерях труда и отдыха – 6 854 ребенка.
На организацию летней оздоровительной кампании в бюджете Приморья на 2021 год предусмотрено 320,6 миллиона рублей. Средства направлены на капитальные ремонты лагерей, компенсации расходов на путевки родителям, организацию непосредственно отдыха и оздоровления детей.
«Родители могут компенсировать расходы на оплату стоимости детской путевки в размере 50%, но не более 8 тысяч рублей для обычной семьи и 16,4 тысячи рублей для семей с небольшим достатком», – подчеркнула заместитель министра образования Приморского края Марина Шкуратская.
В настоящее время о готовности работать во время летней оздоровительной кампании заявили уже 563 организации отдыха детей Приморья.
«Министерство образования Приморья координирует деятельность в сфере организации отдыха и оздоровления детей края, а также формирует и ведет реестр местных организаций отдыха детей и их оздоровления. Документ будет направлен в установленном порядке на согласование в территориальные органы Роспотребнадзора, Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю, размещен на сайте министерства. В случае изменения сведений реестр будет обновляться по мере необходимости», – уточнила начальник отдела воспитания и дополнительного образования краевого минобра Наталья Гришина.
Отмечено также, что в настоящее время региональное отделение движения «Российские студенческие отряды» готовит вожатых для работы в приморских лагерях. Ожидается, что во время летнего трудового семестра с детьми поработают не менее 450 учащихся колледжей и вузов края.