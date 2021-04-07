Около 4 миллионов детей получат путевки в летние лагеря

«Министерство образования Приморья координирует деятельность в сфере организации отдыха и оздоровления детей края, а также формирует и ведет реестр местных организаций отдыха детей и их оздоровления. Документ будет направлен в установленном порядке на согласование в территориальные органы Роспотребнадзора, Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю, размещен на сайте министерства. В случае изменения сведений реестр будет обновляться по мере необходимости», – уточнила начальник отдела воспитания и дополнительного образования краевого минобра Наталья Гришина.