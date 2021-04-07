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Приморских чиновников наказали за недостоверные сведения в декларациях

7 апреля 2021, 06:54
Фото: Медиахолдинг1Mi
155 чиновников Приморского края привлекли за представление недостоверных или неполных сведений в своих декларациях. В региональном правительстве отметили, что все нарушители понесли наказание.
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Налоги

В региональном департаменте по профилактике коррупционных и иных правонарушений рассказали, что в 2020 году о доходах отчитались 4 876 госслужащих, руководителей государственных и муниципальных учреждений.

«Всего представлено 11 568 справок о доходах, из них 496 содержали недостоверные или неполные сведения о доходах, счетах в банках, недвижимом имуществе, автотранспорте, в том числе о размере дохода, полученном от его продажи, об акциях и ином участии в коммерческих организациях и фондах», — сообщили в ведомстве.

В 155 декларациях были обнаружены нарушения: чиновники предоставили недостоверные или неполные сведения, за что были привлечены к дисциплинарной ответственности. В частности, 128 из них получили замечания, 26 — выговор, один был уволен.

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