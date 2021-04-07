Приморских чиновников наказали за недостоверные сведения в декларациях

«Всего представлено 11 568 справок о доходах, из них 496 содержали недостоверные или неполные сведения о доходах, счетах в банках, недвижимом имуществе, автотранспорте, в том числе о размере дохода, полученном от его продажи, об акциях и ином участии в коммерческих организациях и фондах», — сообщили в ведомстве.