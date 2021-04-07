У Счетной палаты возникли вопросы к Росрыболовству

Монополизация рынка добычи краба в России усилилась в 2019–2020 годах. Право на ловлю выигрывали на аукционах компании, у которых уже были квоты на добычу краба, в работе Росрыболовства выявлены множественные нарушения. Об этом сообщают в Счетной палате РФ.

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