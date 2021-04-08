Хороша «Мазда», да не наша

С 2012 года Владивосток стал родиной автомобилей MAZDA отечественной сборки. В январе 2020 года с конвейера сошла 200-тысячная машина этой марки. В пригороде столицы Дальнего Востока находится единственный дилерский центр, где продаются местные «Мазды». Однако приморцы по-прежнему голосуют рублем за подержанные, беспробежные по России автомобили той же марки, но привезенные из Японии. Почему так происходит, выяснял «Золотой Рог».
На данный момент во Владивостоке продается 165 разных автомобилей марки «Мазда» без пробега по России. Среди представленных на известном автомобильном портале-барахолке можно встретить как MAZDA CX-5, MAZDA CX-7, так и Mazda Tribute, Mazda Premacy, Mazda Axela и другие модели, которые не собираются на заводе во Владивостоке.
В дилерском центре «Сумотори», где реализуются автомобили MAZDA, в наличии всего 14 штук и три модели: MAZDA6 — два автомобиля, MAZDA CX-5 — семь авто, MAZDA CX-9 — две штуки и всего три машины модели MAZDA CX-5 NOIR.
С рук или на популярном дальневосточном авторынке «Зеленый угол» автомобили марки Mazda можно приобрести от 250 тысяч рублей. Все зависит от года изготовления авто, состояния, пробега и внутренней «начинки». Если постараться, то можно найти хороший вариант из раздела цена-качество. А вот у официального дилера Mazda будет стоить не дешевле 1,7 млн рублей.
По словам приморских автомобилистов, подержанные японские автомобили для многих являются более выгодной покупкой, нежели новая, только что сошедшая с конвейера машина.
«Некоторые умники пишут про „развитие“ и „супер завод“. На самом деле, собирают только Мazda. SsangYong и Toyota Land Cruiser Prado давно канули в лету. То, что сейчас делают, ничем не отличается от того, что делали на старте, 8 лет назад — все та же отверточная сборка, никаких движений вперед, скорее движение в обратную сторону. Не так давно начали собирать двигатели. Но спроса, как я думаю, нет — с российским двигателем покупать эти автомобили точно никто не будет», — рассказала автомобилистка Мария Мусина.
До недавнего времени завод «Мазда Соллерс» действительно собирал SsangYong и Toyota Land Cruiser Prado, но производство закрылось. Те, кто успел приобрести машины местной сборки, также остались недовольны.
«Купил REXTON владивостокской сборки. За 4 года эксплуатации заменил все, что можно, машина сыпется на ходу, качество ужасное, цены на запчасти запредельные, навскидку посчитал стоимость всех ремонтов плюс стоимость самой машины — дешевле было бы купить „Хайлендер“ и бед не знать», — поделился своим негативным опытом Иван Смолин.
Некоторые же рассказывают про печальный опыт, связанный с обслуживанием приобретенного в дилерском центре автомобиля. Консультанты всегда сладко рассказывают о дополнительных опциях, которыми может пользоваться автовладелец после приобретения нового транспортного средства. Но на деле все оказывается иначе.
«С гарантией они, конечно, погорячились. Она есть только в рекламе. Являюсь владельцем Mazda6. Если почитать гарантийный договор, то все станет ясно. Региональные дилеры спалили мне катализатор, а „Мазда Рус“ их прикрывает и не хочет ремонтировать авто по гарантии. Машина, в принципе, не плохая, но при таком отношении представительства „Мазда“ в России покупать авто этой марки я бы не рекомендовал», — рассказал приморец Вячеслав Удаев.
В 2012 году во Владивостоке, когда началось строительство автомобильного завода, многие приморцы питали надежды на приобретение недорогих леворульных машин прямо с завода. После торжественного открытия предприятия дальневосточники приготовились приобретать только что сошедшие с конвейера блестящие Toyota Land Cruiser Prado, SsangYong и Mazda. Но каково было удивление, когда автомобили массово стали отправляться в Москву и другие города центральной России.
Спустя несколько лет тенденция не только не поменялась, но и усугубилась: новенькие «Мазды» штабелями уезжают из ДФО в другие федеральные округа.
На минувшей неделе стало известно, что компания «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» получила очередные скидки от «Российских железных дорог» (РЖД) в рамках «тарифного коридора». В РЖД рассказали, что скидка будет составлять практически 34 процента и продлится до конца 2021 года.
«Скидка в 33,75% будет действовать на перевозки по России легковых автомобилей в специализированных вагонах с Дальнего Востока (станций Владивосток, Гайдамак, Океанская и Первая Речка Дальневосточной железной дороги) на станции Московской железной дороги», — говорится в сообщении РЖД.
Данные привилегии для завода вступили в силу 29 марта и рассчитаны на увеличение объемов перевозок. А это значит, что машины, собранные во Владивостоке, Дальний Восток как не видел, так и не увидит. Более того, на весь федеральный округ открыт только один дилерский центр Mazda и он расположен в Артеме. Ближайший находится в Иркутске.
В единственном на Дальнем Востоке дилерском центре автомобилей «Мазда», который расположен в 35 километрах и 41 минуте езды от завода «Мазда Соллерс», на данный момент в наличии 14 автомобилей. В Иркутске всего 14 машин, и вместо трех моделей представлено четыре.
Чем дальше к Москве и Санкт-Петербургу, тем больше количество автоцентров, продающих автомобили, собранные во Владивостоке, и, соответственно, больше самих машин. Например, в столице страны 13 дилерских центров «Мазда», в которых можно приобрести пять разных моделей. Примерное число всех машин в них — около 300 штук. В Санкт-Петербурге официальный продавец «Мазды» готов реализовать 44 авто четырех моделей. Даже в Краснодаре, который находится на расстоянии более 9,8 тысяч километров от завода «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус», в наличии имеется шесть автомобилей марки Мazda6, семь — Мazda CX-30, восемь машин — Мazda CX-5, одно авто марки Мazda CX-9 и семь машин Мazda CX-5 NOIR.
Как рассказали специалисты самого предприятия «Мазда Соллерс», в 2020 году было выпущено более 27 тысяч транспортных средств.
«Самой массовой моделью на конвейере предприятия остается кроссовер Mazda СХ-5 — 20431 выпущенная машина. Сборка седанов Mazda6 снизилась на 26% и составила 4477 транспортных средств. Также с конвейера „Мазда Соллерс“ сошло 1139 семиместных внедорожников Mazda CX-9, что на 42% ниже результата 2019 года», — заявили в пресс-службе завода.
Если же сопоставить количество произведенных в прошлом году авто с количеством дилерских центров по России и автомобилей в них, то ни во Владивостоке, ни на Дальнем Востоке вообще «Мазды» отечественной сборки не востребованы. Но никто от этого в регионе не страдает, так как нехватку «родных» машин компенсирует вторичный японский авторынок.
Мария КУЦЕНКО-ПШЕНИЧНЫХ.