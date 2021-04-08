Хороша «Мазда», да не наша

«Некоторые умники пишут про „развитие“ и „супер завод“. На самом деле, собирают только Мazda. SsangYong и Toyota Land Cruiser Prado давно канули в лету. То, что сейчас делают, ничем не отличается от того, что делали на старте, 8 лет назад — все та же отверточная сборка, никаких движений вперед, скорее движение в обратную сторону. Не так давно начали собирать двигатели. Но спроса, как я думаю, нет — с российским двигателем покупать эти автомобили точно никто не будет», — рассказала автомобилистка Мария Мусина.