Кандидаты в кандидаты

С каждой неделей праймериз «Единой России» в Приморье пользуются всё большим интересом у политиков и предпринимателей. В крае документы на участие в предварительном голосовании подали как действующие депутаты, так и пока что совсем неизвестные в регионе персоны. «Золотой Рог» изучил биографию «кандидатов в кандидаты» и попытался разобраться в реальной мотивации потенциальных народных избранников.
Праймериз «Единой России» в этом году, как и в прошлом, пройдут по самой открытой модели: принять участие в предварительном голосовании сможет каждый избиратель. Проголосовать можно будет и онлайн (на портале Государственных услуг), и оффлайн — на избирательных участках.
Отдать голос на праймериз, в отличие от обычных выборов, можно будет и за одного кандидата, и за всех сразу. По итогам выберут победителей, они-то и представят партию на выборах в Законодательное Собрание и Государственную Думу в сентябре. По мнению руководства «Единой России», такая схема поспособствует открытости избирательной системы в целом.
Особое внимание в этом году уделят прозрачности процедуры подсчёта голосов. Для этого планируется использовать блокчейн.
«‘Единая Россия’ обеспечит полную анонимность, чистоту и прозрачность подсчета голосов. За ходом процедуры смогут наблюдать все желающие — блокчейн опубликуют на старте голосования. Информация будет зашифрована, а электронный ключ к результатам разделят между представителями общественности. Предполагается, что после того, как голосование закончится, каждый избиратель сможет проверить свой бюллетень и убедиться, что он сохранен именно в том виде, в котором был отправлен», — сообщает пресс-служба партии.
Для обеспечения открытости предварительного голосования и подсчета голосов каждый выборщик будет авторизован при помощи учетной записи в системе «Госуслуги». Блокчейн-хранилища «Единая Россия» опубликует на старте голосования, а электронный ключ к результатам разделят между представителями общественности.
«Все время голосования блокчейн-хранилище будет доступно в интернете. Любой желающий сможет скачать его, информация будет зашифрована. Это будет гарантировать, что мы ее не меняем в процессе», — пояснил руководитель IT-проектов «Единой России» Вячеслав Сатеев.
Проверить свой бюллетень каждый избиратель сможет после завершения предварительного голосования. Таким образом, гражданин получит возможность повторить процедуру подсчета голосов вслед за членами оргкомитетов.
Этап подачи заявок на праймериз продлится до 29 апреля. Само голосование пройдёт с 24 по 30 мая.
По России на участие в праймериз подано уже более двух тысяч заявок. И всего двенадцать из них — из Приморья. Несмотря на то, что за последние дни интерес к предварительному голосованию вырос, в целом сложно сказать, что процедура вызвала ажиотаж среди политиков региона.
По мнению политического обозревателя Ольги Ильченко, такая тактика вполне оправдана и позволит кандидатам реальнее оценить свои шансы на победу в предварительном голосовании.
«Вообще ситуация довольно типичная для Приморья — на праймериз основой поток кандидатов отмечается ближе к концу. Во многих случаях, выбор такой стратегии оправдан: есть возможность посмотреть, кто из сильных игроков выдвинулся по какому округу и оценить свои шансы. Сейчас же те, кто намерен серьезно участвовать в кампании, а не просто заявить о себе шире, чем в своем паблике, готовят документы, взвешивают шансы и ведут переговоры», — сказала Ольга Ильченко.
Первым участником праймериз в Приморье стал предприниматель из Владивостока Роман Комиссаров. Он намерен побороться за 62-й округ на выборах в Госдуму. Комиссаров руководит логистической компанией, пишет стихи и увлекается культурой Китая. Ранее в публичном поле замечен не был.
«Несколько лет наша страна, Приморский край, Владивосток переживают не самые простые времена. Это общеэкономический спад, пандемия коронавируса, постоянные информационные атаки так называемых оппозиционеров с ничем не подкреплёнными обвинениями высшего руководства, с призывами к народным волнениям и силовому свержению существующего строя. В такой ситуации оставаться в пассивном состоянии я не могу. Остаться в таким молчаливом согласии — значит занять сторону тех, кто хочет разрушить и погубить мою страну и мой народ», — сказал Комиссаров в своём видеообращении.
Он обратил внимание, что не имеет отношения к никаким промышленно-финансовым или политическим группам, и намерен доказать, что стать депутатом Госдумы можно без финансовых затрат.
Ещё один кандидат-новичок в политике Приморья — Алексей Золотухин из Москвы. В выборах разного уровня он участвует регулярно, но безуспешно. На этот раз намерен побороться за право выдвижения по 62-му округу Приморья. Он уже принимал участие в выборах Собрания депутатов Паратунского сельского поселения, депутатов Московской городской Думы, Думы Партизанского муниципального района. Выдвигался он как в качестве самовыдвиженца, так и от различных политических партий: «Справедливая Россия», «Родина», «Яблоко». Также в СМИ его называют соратником Эльмана Пашаева, скандального адвоката актёра Михаила Ефремова. Интересна политическая программа Золотухина: в публичных выступлениях он заявлял о необходимости пересмотра результатов приватизации, особенно в части крупного бизнеса.
Андрей Нагайцев — имя так же приморцам неизвестное. Сам он родом из Москвы, руководит фирмой и работает помощником депутата Госдумы. Служил в ФСБ и ВДВ, воевал на Северном Кавказе. На праймериз намерен побороться за 62-й округ.
Александр Карпунин, индивидуальный предприниматель из Партизанска, тоже неизвестен широким массам. Он намерен побороться за 62-й округ на выборах в Госдуму и за право выдвигаться по списку на выборах в Законодательное Собрание Приморья.
Среди кандидатов, которые действительно серьёзно настроены заполучить мандат на выборах в сентябре, стоило бы выделить Александра Щербакова. Это будут его вторые праймериз. В 2016-м году он выдвигался по 64-му округу с лозунгом «Свой. Сильный. Путинский», что вызвало скандал, вскоре билборды с данным текстом, размещённые по краю, убрали.
Кроме того, Щербаков намерен принять участие и в кампании в Заксобрание, он решил взяться за 7-й округ, который включает в себя Фрунзенский и Первореченский районы Владивостока, Хасанский район. Примерно те же территории Щербаков представляет в ЗС ПК и сейчас.
За место в партийном списке планирует побороться Виктор Пинский, бывший приморский профсоюзный лидер. Пинский уже не первый год участвует в праймериз и выборах, для него это — привычная процедура. При губернаторе Олеге Кожемяко он не утратил своих партийных позиций, так что сомневаться в его успехе поводов нет.
О желании побороться за 62-й округ заявила также депутат Думы Владивостока Роза Чемерис. Однако документы на участие в праймериз она пока не подала.
За право принять участие в выборах в Законодательное Собрание края пока готовы побороться шесть человек — вместе с теми, кто параллельно принимает участие и в «госдумовской» кампании. В числе первых кандидатов — спикер нынешнего созыва ЗС ПК Александр Ролик. Он выдвинулся по 10-му избирательному округу (включает в себя часть Владивостока и Артёма). И если место главы парламента Ролик может и не удержать, на мандат он вполне в состоянии рассчитывать.
Дмитрий Лёгкий, бывший депутат Думы Владивостока, выдвинулся по 1-му округу (Первомайский район Владивостока). Интересы этой же территории он представлял в прошлом созыве Думы города. Сейчас Лёгкий работает советником генерального директора Владморрыбпорта.
Олег Вельгодский поборется за пятый округ (Первореченский район Владивостока). В 2016 году он выдвигался по партийным спискам.
Политолог Андрей Кудисов полагает, что праймериз позволяют оценить потенциал кандидатов на будущих выборах и сделать выбор в пользу самого достойного.
«Уже не первый раз праймериз проходят по первой, самой открытой модели, когда в голосовании принимают участие все граждане. Это позволяет повысить эффективность процедуры, поскольку таким образом можно заранее оценить уровень поддержки населением того или иного кандидата», — сказал Андрей Кудисов.
Также он обратил внимание, что предварительное голосование позволяет сразу выявить судимых, которые, согласно закону, не могут принимать участие в выборах.
При этом не стоит забывать, что не всегда победители праймериз получают место в списке или право выдвигаться по одномандатному округу. Это происходит главным образом из-за конфликтов между выдвиженцем и партией.
«Иногда поведение участников праймериз не соответствует нормам партийной дисциплины. И тогда партия просто не может себе позволить выдвигать такого человека под своими знамёнами. Само собой, такой кандидат всегда может выдвинуться от другого политического объединения или стать самовыдвиженцем», — подчеркнул Кудисов.
Анна САТИМОВА.