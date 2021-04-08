Первые по «Марусе»: Приморский край стал лидером по количеству пользователей умной колонки на Дальнем Востоке

Умная колонка «Капсула» с голосовым помощником «Маруся» — это многофункциональный гаджет для всей семьи. Она поможет в поиске информации, поставит будильник или включит радио. Устройство пригодится в управлении датчиками «Умного дома» и видеосервисом Wink от «Ростелекома». К примеру, пользователь может голосом включать любимые фильмы и сериалы, переключать телеканалы и менять громкость в приложении Wink, а также изменять освещение комнат или следить за электроприборами. Колонка интегрирована с сервисом «ВКонтакте», что позволяет владельцу слушать музыку из своих плей-листов или сборников друзей. Дополнительный бонус для меломанов: «Капсула» стала первым устройством в России, поддерживающим музыкальную платформу Spotify. Детям гаджет расскажет интерактивные сказки, споет колыбельную на ночь или включит приятный шум для сна. Еще «Капсула» может подстраиваться под сюжет сказки, которую ребенку читают родители, и с помощью распознавания речи добавлять в повествование фоновые звуки, подходящие по сюжету: от завывания ветра до рыка дракона.