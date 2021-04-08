Придет тот день, придет тот газ

22 марта Правительство РФ одобрило долгосрочную программу развития производства сжиженного природного газа (СПГ) в России. До 2035 года объём производства СПГ в России может увеличиться почти в три раза и достичь 140 миллионов тонн. Как следует из программы, «Газпром» намеревается-таки завершить свой проект-старожил — строительство в Приморье завода по производству сжиженного природного газа «Владивосток СПГ». Проект может быть реализован к 2025 году.
Напомним, как сообщал «Золотой Рог», обоснование инвестиций в проект завода СПГ во Владивостоке было одобрено правлением «Газпрома» в феврале 2013 года. Тогда же проект перешел в инвестиционную стадию реализации. Были утверждены результаты обоснования инвестиций, мощность предприятия составит 10-15 миллионов тонн в год. «При этом мы будем готовы рассматривать возможности использования части вырабатываемой продукции для нужд морского и автомобильного транспорта», — заявляли представители компании.
Начало поставок продукции с первой линии завода ожидалось в 2018 году, со второй линии — в 2020 году. Мощность каждой линии составит 5 млн тонн в год. Мало того, на втором этапе предполагалось даже строительство третьей технологической линии той же мощности, но окончательного решения по ней принято не было.
При строительстве и эксплуатации завода по производству сжиженного природного газа «Газпром» был намерен использовать технологии, уже опробованные концерном на Сахалине. «Сахалинский завод СПГ проекта „Сахалин-2“ — один из самых современных в мире. Аналогичный завод мы построим в Приморском крае, некоторые улучшения будут связаны с использованием других агрегатов с большим КПД, чем на сахалинском проекте», — заявлял заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Виталий Маркелов.
В ноябре того же 2013 года был назначен генеральный директор ООО «Газпром СПГ Владивосток». Предприятие, созданное для строительства и последующей эксплуатации будущего завода, обрело руководителя. Компанию специального назначения возглавил Игорь Крутиков. ООО «Газпром СПГ Владивосток» создано на базе 100% дочернего общества «Газпрома» ООО «Эколого-аналитический центр газовой промышленности». Активы этой компании консолидированы ООО «Газпром ВНИИГАЗ», а «оболочка» переименована и перерегистрирована в Приморье.
Объем инвестиций в новый завод по производству СПГ оценивался на тот момент в $13,5 млрд. Также был определен генеральный проектировщик объекта — ООО «ВНИПИгаздобыча», началась подготовка технического задания на проектирование.
Стройка должна была развернуться на полуострове Ломоносова и в бухте Перевозной в Хасанском районе Приморья, тогда здесь начались проектно-изыскательские работы. В частности, инженерные изыскания для проектирования объектов завода и отгрузочного терминала. Это целый комплекс работ, в том числе инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические, сейсмологические и сейсмотектонические, археологические.
Как сообщал Виталий Маркелов, проект не затронет территории несколько заповедников и национальных парков, в том числе морских, в Хасанском районе Приморского края. «Проект будет реализован при строгом соблюдении требований международного и российского законодательства в области экологической и промышленной безопасности. Будут использоваться все меры, чтобы не нанести урон природе», — отметил он.
Ресурсная база была определена для завода заранее и до сих пор не поменялась — это газ Киринского и Южно-Киринского месторождений проекта «Сахалин-3». Конденсат с Киринского ГКМ будет направляться в трубопроводную систему Sakhalin Energy на Сахалине.
Однако уже в конце апреля 2014 года «Газпром» предупредил о переносе сроков запуска завода «Владивосток СПГ» с 2018 года на 2019–2020 годы.
По одной из версий, тормозом стало то обстоятельство, что «Газпром» провел в 2013 году доразведку газоконденсатного Южно-Киринского месторождения и обнаружил на нем крупнейшие шельфовые запасы нефти в России. По мнению аналитика «Сбербанк CIB» Валерия Нестерова, из-за запасов нефти «Газпрому» пришлось менять схему разработки изначально чисто газового месторождения. Нефть — более ликвидный товар, чем газ, особенно для экспорта, а Южно-Киринское очень удобно расположено для поставок в Азию — разработка нефти стала для «Газпрома» приоритетной.
Как ожидается, «Газпром» планирует в проекте «Владивосток-СПГ» оставить себе 51% акций, 49% — передать иностранным участникам. Условием для вхождения в проект будет покупка СПГ с завода в объеме от 6 млрд т. «Участие иностранного капитала позволит сделать проект экономически эффективным и более выгодным», — пояснял он. Хотя при этом в строительстве завода «Газпром» планирует максимально задействовать российские компании и отечественное оборудование. Это, к слову, особо отмечено и в новой правительственной программе.
К слову, в мае 2014 года главным итогом визита президента России в Пекин стало подписание рамочного соглашения по поставкам в Китай 30 млрд куб. м российского газа ежегодно по строящейся тогда еще «Силе Сибири». Напомним, что, как и предполагалось, в начале декабря 2019 г. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста запустили газопровод «Сила Сибири».
Тогда еще теплилась надежда, что на этом фоне масштабный проект маленького заводика на окраине Родины не останется в стороне, тем более что и гендиректор ООО «Газпром экспорт» Александр Медведев заверял: завод СПГ в Приморье не заморозят.
Однако в декабре 2014 г. после получения положительного заключения госэкспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий проект был положен в долгий ящик.
Так, спустя год, в 2015-м, отвечая на вопрос корреспондента «Золотой Рог» на пресс-конференции после годового собрания акционеров, глава «Газпрома» Алексей Миллер озвучил новую судьбу проекта. «Этот проект окончательно не отменен, компания от него не отказывается, но в настоящее время он не является приоритетным инвестиционным проектом для „Газпрома“ и не входит в число проектов, которые будут реализованы в ближайшее время», — заявил Алексей Миллер.
Отметим, что этому решению в немалой степени способствовало падения мировых цен на углеводороды. Мало того, уже через пару месяцев то самое Южно-Киринское месторождение, на ресурсы которого делалась ставка в проекте «Владивосток-СПГ» попало в персональный санкционный список США.
О проекте не упоминали два года. «Газпром» вспомнил про «Владивосток СПГ» только в июле 2017 года. Глава ПАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР заявил, что компания реанимировала проект «Владивосток СПГ», который уже перешел в разряд рабочих. При этом переформатированный проект будет ориентирован в первую очередь на выпуск газомоторного топлива для бункеровки морских судов.
Себестоимость газа проекта «Владивосток СПГ» достаточно высокая: его предстоит добывать на сложных шельфовых месторождениях Сахалина, а затем транспортировать по 1350-километровому газопроводу. Как сообщил на ВЭФ-2017 сам Алексей Миллер, капитальные затраты на возведение «СПГ Владивосток» составят 950 млрд рублей. По оценке Минэнерго, и того дороже — до 1,3 трлн рублей инвестиций. Финансирование проекта пока полностью не обеспечено. «Газпром» следует золотому правилу — предоставлять лишь часть необходимых средств, остальное — партнеры. Тем самым завязать будущих потребителей на будущие поставки. Правда, и тут не сложилось. Еще годом позже проект «Владивосток СПГ» был переформатирован в очередной раз. «По проекту мы сейчас работаем на стадии обоснования инвестиций. Если говорить о сроках строительства, то это 2020 год. Необходимо еще сделать проект, поэтому раньше 2020 года начать строительство мы не сможем. Но не волнуйтесь. „Газпром“ не опоздает на рынок», — рассказал в интервью «Золотому Рогу» глава корпорации.
Сейчас мы понимаем, что все же опоздал. Сейчас, в условиях пандемии СПГ в мире пользуется особым спросом и по более чем привлекательным ценам.
Что касается идеи по бункеровке, то глава газового холдинга отметил, что «Газпром» видит интерес со стороны иностранных компаний АТР участвовать в этом проекте с нацеленностью на сегмент газомоторного топлива, в частности, на бункеровку судов. У «Газпрома» подписано соглашение по реализации проекта с японской компанией Mitsui, и работа по проекту ведется совместно.
По данным Минэнерго на 2019 г., начало строительства было запланировано уже на 2020 год. При этом приморские экологи — против размещения производства в бухте Перевозная Хасанского района. Стоимость проекта «Владивосток СПГ» оценивалась в $2 млрд.
Сразу после получения проектной документации от ОАО «Газпром» в Приморье были намечены общественные слушания. Но, как водится, экологические дискуссии развернулись гораздо раньше. Так, на Общественном совете по экобезопасности ученые-экологи отметили, что строительство завода СПГ в Хасанском районе входит в противоречие с программой развития района. Были вопросы и по принадлежности земель, на которых должен разместиться завод. Дело касалось арендатора земель, по которой должен был идти газопровод. Арендатор затребовал от «Газпрома» гигантскую сумму на право его прохождения — около $100 млн. Чтобы не платить такие деньги, «Газпром» изменил маршрут газопровода в обход арендованных участков — по владениям парка «Земля леопарда».
Ряд независимых экспертов при этом уверен, что при строительстве завода негативное воздействие на окружающую среду, в том числе на популяцию копытных и хищников, будет краткосрочным и незначительным. А в перспективе завод позволит отвлечь население от браконьерства и обеспечить лучшую пожарную безопасность прилегающих территорий. По мнению специалиста-зоолога, кандидата биологических наук, директора Дальневосточного филиала «Центр амурский тигр» Сергея Арамилева, прямого воздействия завода СПГ в том месте, где он планируется, на популяцию дальневосточного леопарда не будет. Также эксперт обратил внимание, что газопровод предполагает реализацию комплекса серьезных противопожарных мероприятий, в том числе создание минерализованных полос и регулярной охраны.
До какого-то момента выполнение «Газпромом» Восточной газовой программы шло четко по графику. В феврале 2014 года гендиректор Игорь Крутиков сообщил, что строительство завода «Владивосток-СПГ» начнется с возведения жилья для его строителей.
В перспективе маячили благоустроенные жилые корпуса недалеко от строительной площадки в одном из близлежащих населенных пунктов Хасанского района. Рассматривались два поселка — Безверхово, где более развитая инфраструктура, и кроме того, в нем планировалось расселить будущих работников завода — вахтовиков, и п. Перевозном, расположенное территориально ближе к стройплощадке.
По словам Игоря Крутикова, ООО «Газпром СПГ Владивосток» планирует построить в районе строительной площадки бетонный завод, мощные очистные сооружения, открыть в одном из сел небольшое транспортное предприятие, организовать работу пожарного депо. Подготовка стройплощадки начнется с приведения в должное состояние дорожной и энергетической инфраструктуры, которая коснется и интересов местного населения.
Кроме того, в период строительства к работам планировалось привлекать жителей Хасанского района. «Но при приеме на работу в первую очередь будет учитываться уровень подготовки работника, а не место его прописки», — отмечал Крутиков. Например, хасанцы смогут трудоустроиться на должности обслуживающего персонала в городке строителей и кампусе вахтовиков. Также работникам будущих строительных объектов потребуются услуги поставщиков сельскохозяйственной продукции, предприятий общественного питания и прочей сферы услуг.
Теперь у проекта и у людей появилась очередная светлая надежда — долгосрочная программа развития производства СПГ. Некоторые эксперты полагают, что незначительный проект, когда-то заявленный к реализации, не особо был интересен огромной российской госкорпорации.
Его можно было откладывать, тормозить, переносить под разными предлогами сколь угодно долго. Но тут выпал шанс (или его ждали) — войти с этим проектом в государственную программу. И можно предположить, что этот документ хоть сколько-нибудь сможет гарантировать, пусть и в отложенной перспективе, строительство так необходимого региону производства.
Мария ПУШКАРЕВА.