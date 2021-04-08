Придет тот день, придет тот газ

Себестоимость газа проекта «Владивосток СПГ» достаточно высокая: его предстоит добывать на сложных шельфовых месторождениях Сахалина, а затем транспортировать по 1350-километровому газопроводу. Как сообщил на ВЭФ-2017 сам Алексей Миллер, капитальные затраты на возведение «СПГ Владивосток» составят 950 млрд рублей. По оценке Минэнерго, и того дороже — до 1,3 трлн рублей инвестиций. Финансирование проекта пока полностью не обеспечено. «Газпром» следует золотому правилу — предоставлять лишь часть необходимых средств, остальное — партнеры. Тем самым завязать будущих потребителей на будущие поставки. Правда, и тут не сложилось. Еще годом позже проект «Владивосток СПГ» был переформатирован в очередной раз. «По проекту мы сейчас работаем на стадии обоснования инвестиций. Если говорить о сроках строительства, то это 2020 год. Необходимо еще сделать проект, поэтому раньше 2020 года начать строительство мы не сможем. Но не волнуйтесь. „Газпром“ не опоздает на рынок», — рассказал в интервью «Золотому Рогу» глава корпорации.