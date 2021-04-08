В Приморье затормозили на границе партию сушеной рыбы из Вьетнама

Во время проверки сушеной рыбы в пункте пропуска через госграницу РФ «Морской порт Владивосток» было установлено, что на контейнере установлена пломба, которая не соответствует номеру пломбы, указанному в ветеринарном сертификате. Это является нарушением требований, предъявляемых к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года № 317 «О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе».