Во Владивостоке появится еще один сквер

«История этого участка действительно непростая. Зеленая зона здесь сложилась много лет назад, и жители с самого начала были против строительства многоэтажного дома, однако застройщик в судебном порядке получил разрешение мэрии. Мы не теряли надежды и продолжали отстаивать интересы жителей.