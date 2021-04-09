Правительство выделило 9 млрд рублей производителям сахара и масла

Решение касается компаний, которые участвуют в соглашениях о стабилизации цен на продовольственные товары. Всего на компенсации из резервного фонда выделят 9 млрд рублей, это, как ожидается, позволит зафиксировать стоимость 1 кг сахара на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, 1 л масла — на уровне 95 и 110 рублей соответственно. Трансферты распределят на основании заявок, поступивших от регионов.