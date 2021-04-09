zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Рыбопереработчикам Приморья выделили более 18 миллионов рублей

9 апреля 2021, 07:30
Фото: primorsky.ru
Рыболовецкому колхозу «Новый мир» и Преображенской базе тралового флота компенсировали затраты на покупку нового оборудования — предприятиям выделили более 18 миллионов рублей. Господдержка позволит им нарастить объемы производства и обеспечить жителей Приморья доступной рыбой, сообщили в правительстве края.

В региональном агентстве по рыболовству отметили, что на поддержку рыбоперерабатывающих предприятий в этом году из бюджета Приморского края направлено около 18,6 миллионов рублей — эти деньги предназначены для возмещения части затрат на приобретение оборудования.

«Преображенская база тралового флота получила 1,9 миллиона рублей. Остальные средства предусмотрены для рыболовецкого колхоза „Новый мир“, который построил завод по переработке минтая в Большом Камне», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, в 2021 году в краевом бюджете заложено 57 миллионов рублей на производство рыбных консервов на экспорт. По словам специалистов, данная мера государственной поддержки разработана в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Стоит отметить, что в Приморском крае в 2020 году выпустили более 700 тысяч тонн рыбопродукции, произвели 123,4 миллиона банок консервов и пресервов.

По поручению губернатора Олега Кожемяко в регионе работает программа «Приморская рыба», которая даёт возможность приморцам купить рыбу и консервы по доступным ценам в торговых сетях края.

Материалы по теме
Рыбаки региона шантажируют правительство подорожанием самой дешевой рыбыАссортимент доступной рыбы увеличился в ПриморьеВ Приморье затормозили на границе партию сушеной рыбы из Вьетнама
#Новости#Субсидии#Бизнес#Рыбная продукция#Рыбная отрасль#Владивосток#Деньги#Льготы#Рыба#Приморский край
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56