В Приморье отремонтируют дамбу, пострадавшую от тайфуна

В 2016 году со стороны Японского моря после мощного циклона в Приморский край пришел тайфун «Лайонрок», последствия которого стали самыми разрушительными для региона за последние сорок лет. За несколько дней выпала трехмесячная норма осадков, реки вышли из берегов, в результате погибли люди, были затоплены десятки поселков, разрушены километры дорог, уничтожен урожай. В Приморье была объявлена чрезвычайная ситуация. Режим ЧС был введен в Дальнегорском, Уссурийском городских округах, Кавалеровском, Анучинском, Дальнереченском, Лазовском, Михайловском, Ольгинском, Тернейском, Хасанском, Чугуевском, Шкотовском, Яковлевском муниципальных районах.