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В Приморье увеличилось количество очагов африканской чумы

9 апреля 2021, 03:27
Фото: pixabay.com
В Приморском крае зафиксировали восемь действующих очагов африканской чумы свиней (АЧС). Шесть из них, по словам специалистов, находятся в дикой природе.

По данным государственной ветеринарной инспекции Приморья, новые очаги зафиксировали ещё в двух муниципалитетах — павший кабан с заболеванием был найден в Артёме, в районе реки Пушкаревка, а в ключе Казенный Партизанского рай она отстрелили трёх кабанов с «африканкой». Сейчас в охотхозяйствах действует 30-дневный карантин.

«На данный момент в Приморском крае зарегистрировано шесть очагов африканской чумы свиней в дикой природе Михайловского, Хасанского, Партизанского районов, Артемовского городского округа. В Надеждинском районе вирус был обнаружен в одном из хозяйств и у безнадзорных животных», — рассказали специалисты.

Напомним, с начала года в Приморье зарегистрировано 12 очагов АЧС, четыре из них были оздоровлены.

Ветеринары отмечают, чтобы не занести инфекцию в личные хозяйства, нужно соблюдать ряд правил: кормить свиней проваренным кормом, ухаживать за ними в специальной одежде, не использовать лесную подстилку и регулярно травить грызунов.

Напоминаем, что африканская чума свиней не представляет опасности для человека.

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