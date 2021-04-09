В Приморье увеличилось количество очагов африканской чумы

По данным государственной ветеринарной инспекции Приморья, новые очаги зафиксировали ещё в двух муниципалитетах — павший кабан с заболеванием был найден в Артёме, в районе реки Пушкаревка, а в ключе Казенный Партизанского рай она отстрелили трёх кабанов с «африканкой». Сейчас в охотхозяйствах действует 30-дневный карантин.