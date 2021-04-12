Более сотни бизнесменов Приморья имеют шанс получить грант

Как сообщает правительство Приморского края, грант до 500 тысяч рублей, сниженная налоговая ставка до 1% по упрощенке объекта «доходы», госзайм до 5 миллионов рублей по ставке от 1,5% — это основные меры поддержки, которые созданы в Приморье для компаний со статусом «социальное предприятие». За первые три месяца 2021 года 126 предпринимателей подали заявку на его получение.