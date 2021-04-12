Более сотни бизнесменов Приморья имеют шанс получить грант

Как сообщает правительство Приморского края, грант до 500 тысяч рублей, сниженная налоговая ставка до 1% по упрощенке объекта «доходы», госзайм до 5 миллионов рублей по ставке от 1,5% — это основные меры поддержки, которые созданы в Приморье для компаний со статусом «социальное предприятие». За первые три месяца 2021 года 126 предпринимателей подали заявку на его получение.
Заявки поступили от предпринимателей из 20 населенных пунктов: больше всего — 69 — от бизнесменов из Владивостока. На втором месте по активности — Находка (18), на третьем — Уссурийск (9). От компаний, которые уже получали статус «социальное предприятие» в прошлом году и в текущем году должны его подтвердить, пришло уже 60 заявок.
Центр дополнительного школьного образования Wunder также подтвердил статус социального предприятия. Его руководитель Анна Ермак говорит, что была приятно удивлена качеством поддержки, оказываемой социальным предприятиям центром «Мой бизнес».
«Нам помогли сделать бизнес-план для крупного образовательного проекта, который мы планируем развивать в дальнейшем. С помощью центра „Мой бизнес“ мы выпустили фирменную продукцию — блокноты и папки, которые используем на тренингах. А самое главное — на профильных мероприятиях мы познакомились с другими социальными предпринимателями и с некоторыми из них уже делаем совместные проекты», — рассказала Анна Ермак.
В 2021 году планируется, что новый статус «социальное предприятие» обретут около 200 компаний края. Они смогут также претендовать на грант в размере до 500 тысяч рублей — для этого необходимо будет пройти акселератор «Бизнес от сердца».
«Средства гранта имеют целевое назначение и могут быть направлены на аренду или ремонт нежилого помещения, а также мебели, техники, присоединение к объектам инженерной инфраструктуры и оплату коммунальных платежей. Сферы использования могут быть расширены», — уточнила Ольга Кудинова.
Подробную информацию про получение статуса социального предприятия можно получить на сайте центра «Мой бизнес» и по телефону: 8 (423) 279-59-09. Зарегистрироваться, а также узнавать о графике обучающих мероприятий можно на сайте центра «Мой бизнес» в разделе «Календарь событий», в социальных сетях: Facebook, Instagram, Telegram-канале «Приморье для бизнеса».