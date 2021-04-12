Дальний Восток вошел в тройку лидеров по числу киберпреступлений

Дальний Востоке вошёл в «ТОП-3» лидеров среди макрорегионов России по количеству киберпреступлений. Об этом сообщила пресс-служба компании «Ростелеком».
По словам специалистов, число кибепреступлений на Дальнем Востоке за 2020 год выросло вдвое. Дальневосточный регион привлекает наибольшее внимание после Москвы среди квалифицированных хакеров и профессиональных киберпреступников.
Всего на Дальнем Востоке в 2020 году было выявлено 218 тысяч таких преступлений. Почти 40% из них связаны с использованием уязвимостей веб-приложений, 30% — с использованием вредоносного программного обеспечения. В 16% случаев злоумышленники использовали компрометацию учетных данных от внешних корпоративных ресурсов.
Как рассказал заместитель руководителя центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC по развитию бизнеса SOC компании «Ростелеком» Алексей Павлов, именно Дальний Восток привлек наибольшее внимание хакеров с высоким уровнем квалификации, спонсируемых иностранными государствами, поскольку в регионе присутствуют частные и государственные структуры, которые интересуют организованную преступность соседей из стран Азии.