Диалог власти и жителей Приморья становится максимально открытым

«Это краеугольный камень, потому что сегодня интернет только становится предметом государственной важности. Должна сформироваться глобальная стратегия присутствия государства в интернете, в которой будут отражены присутствие самого государства с точки зрения государственного брендинга определенных площадок, коммуникации государства с жителями, взаимодействие с крупными игроками, такими как зарубежные и российские площадки, и все это будет подчинено единой логике, вот тогда будет уже гораздо проще говорить о регулировании», — подчеркнул Владимир Табак.