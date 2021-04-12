Рынок подержанных авто демонстрирует увеличение активности

Об этом сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ». Это на 10,4% больше, чем в марте прошлого года. Тогда было зафиксировано 431,4 тыс. шт. авто.
Лидерство на вторичном рынке страны сохраняет отечественная марка LADA, на долю которой в прошлом месяце пришлось более 23% от общего объема. В количественном выражении это составило 111,5 тыс. штук, что на 9,8% больше показателя годичной давности.
Как сообщается, лучшей среди иномарок по-прежнему остается японская Toyota, чей результат в марте оказался равен 53,8 тыс. подержанных экземпляров (+7,8%). В тройку лидеров вошел и другой бренд из Японии — Nissan, перепродажи которого тоже выросли (+6,6% до 26,9 тыс. шт.). Замыкают ТОП-5 корейские марки Hyundai (26,6 тыс. шт.) и KIA (25,9 тыс. шт.), показывающие рост на 13,5% и 12,9% соответственно.
Самой популярной моделью из ряда Toyota стала самая популярная и в Приморье - Corolla. В марте ее продажи составили 9055 шт. против 8298 шт. за аналогичный период прошлого года. Изменение составило 9,1%. Всего же за I квартал текущего года было продано 23387 авто, годом ранее — 22961.