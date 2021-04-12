Рынок подержанных авто демонстрирует увеличение активности

Самой популярной моделью из ряда Toyota стала самая популярная и в Приморье - Corolla. В марте ее продажи составили 9055 шт. против 8298 шт. за аналогичный период прошлого года. Изменение составило 9,1%. Всего же за I квартал текущего года было продано 23387 авто, годом ранее — 22961.