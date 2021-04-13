Деликатесу с Камчатки приморские специалисты поставили неуд

По словам специалистов, такие результаты говорят о нарушении правил и технологических режимов изготовления продукции, недостаточной термической обработке сырья, о плохой обработке оборудования или о неудовлетворительных условиях хранения. Повышенная бактериальная обсемененность икры свидетельствует также о его возможной порче.