zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Деликатесу с Камчатки приморские специалисты поставили неуд

13 апреля 2021, 01:19
Фото: Восток-Медиа
Красную икру камчатского производства признали небезопасной для здоровья
Сотрудники Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора при исследовании пробы от партии икры лососевой зернистой, изготовленной на одном из предприятий Камчатского края, обнаружена кишечная палочка и превышение общего уровня бактериальной обсемененности в 300 раз.

Пробы икры горбуши для анализа в приморской лаборатории были отобраны непосредственно на производстве.

«Исследование проведено в рамках обращения производителя», — говорится в сообщении регионального Россельхознадзора.

По словам специалистов, такие результаты говорят о нарушении правил и технологических режимов изготовления продукции, недостаточной термической обработке сырья, о плохой обработке оборудования или о неудовлетворительных условиях хранения. Повышенная бактериальная обсемененность икры свидетельствует также о его возможной порче.

Информация доведена до производителя для предотвращения реализации небезопасной для здоровья потребителей икры и принятии мер по повышению санитарной чистоты на производстве.

В ведомстве отмечают, что нарушения были выявлены примерно в 10% партий от всего объема лососевой икры, исследованной в 2020 году в лаборатории Россельхознадзора.

Материалы по теме
В Приморье уничтожат почти 400 кг красной икрыПриморский производитель молока кормил детей совсем не молочной продукциейВ Приморье затормозили на границе партию сушеной рыбы из Вьетнама
#Новости#Рыбная продукция#Рыбная отрасль#Сельское хозяйство#Рынки#Приморье#Происшествия
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56