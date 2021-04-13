Нашли друг друга

На данный момент в Приморском крае зарегистрировано около 9,5 тысяч детей-сирот. Над тем, чтобы ребята смогли обрести семью, в регионе работает 25 центров семейного устройства, из них 20 школ приемных родителей. Только в 2019 году в подобные «учебные» учреждения обратилось 614 человек, которые захотели взять в семью ребенка. Но не все знают, что путь от мысли «хочу усыновить ребенка» до окончательного переезда нового члена семьи к новым родителям довольно сложен и тернист.