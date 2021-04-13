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«Открытая» школа

13 апреля 2021, 07:56
Фото: Медиахолдинг1Mi
Участников конкурса «Учитель года» на всех этапах соревнований поддерживают педагоги и ученики школы № 13

Уже более пяти лет конкурсантов и членов жюри конкурса «Учитель года» на все время очных этапов конкурса гостеприимно принимает средняя школа № 13.

Здесь в актовом зале проходят методический семинар, мастер-классы, импровизированный педсовет, круглый стол — словом, все те этапы конкурса, в которых участвуют дети. Но главное — именно на базе школы № 13 учителя-конкурсанты дают открытые уроки.

А это, между прочим, не так просто: участник конкурса должен не только «отыграть» некий абстрактный урок, но и показать себя, как говорится, в условиях, максимально приближенных к «боевым». Иначе говоря, провести занятие в своей параллели по той теме, которую сейчас проходят в школе № 13 по его предмету. Разумеется, без тесного сотрудничества с педагогами учебного заведения это очень непросто.

«Наши учителя готовы во всем помогать конкурсантам, — говорит Ольга Виселова, директор школы № 13. — Они и кабинет помогут подготовить, и про учеников расскажут, и подскажут, как с оборудованием в классе обращаться (отметим, кстати, что в кабинетах есть проекторы, звуковое оборудование, компьютеры, интерактивные доски). А уж как они волнуются, когда конкурсант дает урок, словно сами стоят у доски. И всегда спрашивают меня: как там мой участник, прошел в новый этап?»

Дружелюбная, позитивная атмосфера в школе царит не только в педагогическом коллективе. Ученики школы № 13 на открытых уроках изо всех сил стараются помочь учителю: тянут руки, горят желанием проявить себя, узнать новое.

«Сколько раз ко мне прибегали ребята: „Ольга Викторовна, у нас открытый урок сегодня, а я бейджик с именем забыл, что делать! — улыбается Ольга Виселова. — Наши дети любят учиться, им интересно, и они всегда искренне рады проявить себя на открытом уроке. Да и за пределами учебных классов ребята всегда готовы прийти на помощь: принести стулья для членов жюри, подсказать, где нужный кабинет…»

Некоторые ученики из года в год попадают на открытые уроки (сначала в 5-м, потом в 6-м классе и так далее), и рассказывают об этом с удовольствием.

Не зря в финале каждого конкурса и члены жюри, и конкурсанты, и представители управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока благодарят и Ольгу Виселову, и весь коллектив школы № 13 за атмосферу, которую они создают во время конкурса — доброжелательную, творческую, поощряющую к созиданию…

Досье «Золотого Рога»

Конкурс «Учитель года» проводится во Владивостоке более 20 лет. Организатор — управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока. Цель конкурса — определить самых ярких, интересно работающих педагогов Владивостока, помочь учительству города поделиться своими разработками, педагогическим опытом.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ.

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