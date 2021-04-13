По московским стандартам

Чтобы обеспечить высокое качество обучения и подготовки специалистов, Институт тесно взаимодействует с федеральными государственными органами субъектов ДФО, которые являются базовыми для прохождения всех видов практики студентами Института. Руководители этих органов входят в состав государственных экзаменационных комиссий и имеют возможность уже на экзаменах отбирать наиболее достойных кандидатов для работы на государственной службе. Расширение баз для прохождения всех видов учебных практик продолжается и в настоящее время. Так, в 2020 году были заключены договоры об организации практик студентов Института с Правительством Хабаровского края, Дальневосточной транспортной прокуратурой, Главным управлением Министерства юстиции РФ по Приморскому краю.