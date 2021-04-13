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Приморцам вернут деньги за занятия фитнесом

13 апреля 2021, 01:52
Фото: Медиахолдинг1Mi
Новый социальный вычет будет предоставляться с января 2022 года
Государство приравняло расходы на оздоровительные занятия к социально значимым
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Налоги

Федеральный закон от 05.04.2021 № 88-ФЗ, по которому граждане с 2022 года смогут получать налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги, подписал Президент Владимир Путин.

Приморцы смогут возместить свои расходы на физкультурно-оздоровительные услуги, понесенные начиная с 2022 года, заявив вычет по НДФЛ. Об этом информирует МИФНС России № 15 по Приморскому краю.

По принятому закону такой социальный вычет будет предоставляться с января 2022 года на услуги организаций и индивидуальных предпринимателей, включенных в соответствующий список Минспорта, сформированный на основании данных, которые предоставят регионы. Порядок ведения такого перечня и критерии включения в него организаций и ИП определит правительство РФ.

Этот вычет будет предоставляться в размере фактически произведенных расходов. При этом он не должен превышать 120 тыс. рублей за год в совокупности с другими социальными вычетами, установленными НК РФ. «Спортивный» вычет можно будет получить не только на себя, но и на детей в возрасте до 18 лет.

Заявить вычет можно, подав декларацию по форме 3-НДФЛ по итогам года, в котором были понесены расходы на фитнес. Также гражданин может получить его у своего работодателя в течение соответствующего года. Для подтверждения права на вычет необходимо предоставить документы, подтверждающие расходы: копию договора на предоставление физкультурно-оздоровительных услуг и кассовый чек

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#Новости#Здоровье#Здравоохранение#Налоги#Спорт#Льготы#Приморье
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