Счастливое число

Начиная с 2017 года приморские некоммерческие организации участвуют и побеждают в конкурсах Фонда президентских грантов. Такие конкурсы каждый год традиционно проводятся дважды, а в 2020 году был проведен и третий. При этом проекты, выигравшие грант, могут быть реализованы и в следующем году. «Золотой Рог» рассказывает о тех инициативах, которые получили финансовую поддержку на этот год.
В первом конкурсе 2021 года из 68 поданных от Приморья заявок победила 21. Суммы выигранных грантов — от 275 тысяч до 6,4 миллионов рублей. Самый крупный грант получит МРОО «Центр „Тигр“», реабилитирующий краснокнижных диких животных, оказавшихся в беде. Сотрудники общественной организации занимаются и просветительской деятельностью, рассказывая жителям приморской глубинки, как уберечь от тигров домашних животных и как поступать человеку при неожиданной встрече с диким зверем. Это уже не первый грант центра «Тигр», и об успехах приморских специалистов в реабилитации зверей и птиц регулярно рассказывают СМИ.
Около 5,5 миллионов рублей выиграл проект мастерской для людей с ментальными нарушениями «В добрый путь». Он ориентирован на подростков и взрослых людей с особенностями психического и интеллектуального развития, проживающих в семьях. Министерство труда и социальной политики Приморского края выделило здание под «Центр социальной занятости и творчества для инвалидов с ментальными нарушениями», в котором под мастерские отведено 87 квадратных метров на безвозмездных условиях. Авторы проекта с гордостью называют свой центр первым в Дальневосточном регионе.
Ещё одним крупным победителем первого конкурса президентских грантов 2021 года стал Благотворительный фонд Александра Монастырёва с премией «Неравнодушный гражданин». Премия призвана поощрять и мотивировать жителей Дальнего Востока, реализующих общественно полезные инициативы. В нынешнем году премия выйдет за пределы Приморья и впервые будет организована в Якутии и на Камчатке. На масштабирование идеи премии и новые образовательные программы проекта фонд выиграл более 4,2 миллионов рублей.
Также стабильный победитель конкурса — фонд поддержки молодёжных инициатив «Татьянин день». Ежегодно эта организация выигрывает гранты на проведение молодёжных смен в одном из оздоровительных центров Приморья.
В этом году поддержки удостоился проект исторического научно-краеведческого лагеря «Аскольд и Дир», получивший финансирование в объёме почти 2,5 миллионов рублей. Цель работы лагеря — повысить у молодых людей мотивацию к изучению истории родного края. Планируется проведение пяти смен в период с июня по сентябрь в палаточном лагере на острове Аскольд.
Свой первый грант в этом году выиграла Федерация парашютного спорта Уссурийского городского округа — она получит 2 миллиона рублей на проведение серии ознакомительных занятий и мастер-классов по парашютному, воздухоплавательному, парапланерному спорту, а также авиамоделированию для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья.
Почти 3 миллиона рублей получит краевое отделение организации «Совет общественных наблюдательных комиссий» на оборудование учебных классов и мастерской в одной из исправительных колоний Приморья. Отбывающим наказание предоставят возможность получить востребованную профессию электромонтёра — для этого будет организовано профессиональное обучение, в начале сентября к занятиям приступят 25 человек.
Также среди победителей оказались спортивно-туристический клуб «Каяк Находка», Ассоциация приемных семей Приморского края, автономная некоммерческая организация содействия молодой семье «Венец», АНО «Делай добро», краевое отделение Российского Красного Креста, Федерация конных видов спорта Приморского края, благотворительный фонд содействия социальной защите граждан «Забота», «Клуб парусного спорта Капитана Джека», Центр профессионального развития «Биомеханика», беговой спортклуб «DNS», региональное отделение Российского Союза молодёжи, артёмовская АНО «Вершина». О проектах этих организаций читайте в следующих материалах рубрики «Общая ответственность».
Напомним, в 2020 году на участие в трёх конкурсах Фонда президентских грантов было подано 180 заявок из Приморья, 48 из них выиграли: общая сумма грантов составила 92 миллиона рублей. Приморские НКО получают и краевые субсидии — с 2020 года их размер доходит до миллиона рублей.
Наталья БАРАНОВА.