Счастливое число

Начиная с 2017 года приморские некоммерческие организации участвуют и побеждают в конкурсах Фонда президентских грантов. Такие конкурсы каждый год традиционно проводятся дважды, а в 2020 году был проведен и третий. При этом проекты, выигравшие грант, могут быть реализованы и в следующем году. «Золотой Рог» рассказывает о тех инициативах, которые получили финансовую поддержку на этот год.