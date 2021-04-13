Учитель вдохновленный

В интервью газете «Золотой Рог» Ольга Астахова рассказала о любви к детям, секретах подготовки к урокам и своем жизненном кредо.
Ольга Валерьевна, вы мечтали о профессии учителя с детства?
Меня всегда тянуло в эту область. И неудивительно — папа был учителем. В итоге я поступила в ДВГУ на психолого-педагогический факультет.
Почему в итоге вы стали работать учителем начальных классов?
С 7-го класса я училась в школе № 63. В той самой, где сейчас работаю. После университета я пришла в родные стены и моим коллективом стали мои же учителя.
Четыре года назад, после девятимесячной переподготовки, я получила своих первоклашек. В этом году они выпускаются. Класс у меня непростой, много детей с возрастными особенностями, и индивидуальный подход требовался практически каждому.
С первых дней работы я включилась в проектную деятельность, которую вела школа и начала проходить обучение по теме «Педагоги-проектировщики». Именно эти курсы помогли понять, что нужно доработать, что изменить в проекте «Квадрат взаимодействия», который я начала разрабатывать, работая со своим классом.
В чем заключается этот проект?
Он про рассадку детей в классе. Каждый ребенок имеет свои особенности. Кто-то кинестетик, кто-то визуал, кто-то аудиал, у кого-то творческие способности развиты, кто-то хороший оратор, кто-то — аналитик. И когда разные дети собраны в одну группу, они дополняют друг друга и способны максимально эффективно работать вместе, компенсировать недостатки и помогать друг другу раскрываться.
Рассадить детей для оптимального взаимодействия друг с другом — моя задача. Чтобы каждый из них вытянул вот то самое, нужное, важное для усвоения знаний.
Эту методику — «квадрат взаимодействия» — я защитила на федеральном уровне — по окончании магистратуры я официально стала тьютором в образовательной системе; представляла ее в школах № 83, 62, в образовательных учреждениях Сахалина и на международных конференциях, на конкурсе «Учителе года».
Вы выпускаете четвертый класс, но не факт, что в средней школе педагоги будут применять вашу методику «Квадрата взаимодействия». Готовите ли вы к этому детей?
Это очень важный вопрос! Я не знаю, кто будет вести предметы у моих бывших четвероклашек, кто станет их классным руководителем. И как бы ни было важно применять «квадрат взаимодействия», скорее всего, ребята будут адаптироваться к новым методикам и новым требованиям. Мои четвероклассники сейчас сами готовятся к новым условиям учебы в среднем звене. Они знают, что главное — не личность учителя, а то, что он преподает.
Что дало вам участие в конкурсе «Учитель года»?
Толчок вперед! На конкурсе сложилась отличная атмосфера, мы, семеро финалистов — оптимальное для вселенной число — поддерживали друг друга, помогали, мы за эту неделю сдружились, многому научились. Я шла на конкурс с желанием узнать что-то новое. Так оно и случилось. Это дорогого стоит!
Ваше кредо как учителя и человека?
Быть, а не казаться! Как горько бывает заглянуть за красивую оболочку и увидеть пустоту внутри. Нужно, чтобы то, что снаружи, соответствовало содержанию. Жить в гармонии.
Любовь БЕРЧАНСКАЯ.