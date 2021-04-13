Узнай свою школу: телевидение, газета, планетарий и новый спортзал

В каждом номере «Золотого Рога» мы будем рассказывать о разных школах края без указания номеров. А читателям нужно будет правильно их назвать и сообщить в редакцию. О подробных условиях конкурса и призах мы расскажем ниже, а сейчас попробуйте узнать, о какой школе будет идти речь в этом выпуске.