В глубокой обиде: Откуда у Приморья слава протестного региона

«Здесь всё будет зависеть от того, сможет ли региональная оппозиция эти настроения спроецировать на электоральное поле. На мой взгляд, этого не произойдёт, поскольку у руля в регионе сильная команда во главе с губернатором Олегом Кожемяко. Кроме того, у самой оппозиции нет козырей, которые были у них в предыдущие циклы. Также несистемной оппозиции не удалось перенести из Хабаровского края в Приморье кейс Фургала и спроецировать протестные настроения на наш край. Здесь всё будет решаться на округах и в рамках процентов, которые имеют партии. Возможность серьёзных перекосов исключаю, если не произойдет пенсионная реформа 2:0», — сказал Павел Наливайко.