Во Владивостоке директору скандальной оконной компании грозит до десяти лет тюрьмы

Как сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова, в ходе предварительного следствия установлено, что возглавляемая фигурантом компания осуществляла услуги по установке оконных конструкций. С апреля 2019 года организация перестала выполнять заказы, при этом ранее внесенная предоплата клиентам возвращена не была.