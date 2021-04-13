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Во Владивостоке директору скандальной оконной компании грозит до десяти лет тюрьмы

13 апреля 2021, 00:14
Фото: Медиахолдинг1Mi
Общая сумма ущерба, нанесенного приморцам, составляет более 41 млн рублей
36-летнему директору компании ООО «Окна Эталон» следователем следственной части УМВД России по городу Владивостоку предъявлено обвинение в мошенничестве на 41 млн рублей — в особо крупном размере.

Как сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова, в ходе предварительного следствия установлено, что возглавляемая фигурантом компания осуществляла услуги по установке оконных конструкций. С апреля 2019 года организация перестала выполнять заказы, при этом ранее внесенная предоплата клиентам возвращена не была.

Приморцы, которые не получили ни окон, ни их ремонта, ни денег, стали массово обращаться в полицию. В результате противоправных действий обвиняемого 667 гражданам причинен материальный ущерб, общая сумма которого составляет более 41 млн рублей.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Максимальная санкция этой статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

«Фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В целях возмещения ущерба, причиненного потерпевшим, на его имущество наложен арест. Расследование уголовного дела продолжается», — добавила Ирина Сырова.

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