Во Владивостоке директору скандальной оконной компании грозит до десяти лет тюрьмы

Как сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова, в ходе предварительного следствия установлено, что возглавляемая фигурантом компания осуществляла услуги по установке оконных конструкций. С апреля 2019 года организация перестала выполнять заказы, при этом ранее внесенная предоплата клиентам возвращена не была.
Приморцы, которые не получили ни окон, ни их ремонта, ни денег, стали массово обращаться в полицию. В результате противоправных действий обвиняемого 667 гражданам причинен материальный ущерб, общая сумма которого составляет более 41 млн рублей.
Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Максимальная санкция этой статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
«Фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В целях возмещения ущерба, причиненного потерпевшим, на его имущество наложен арест. Расследование уголовного дела продолжается», — добавила Ирина Сырова.