Хоккейный центр и футбольный манеж появятся во Владивостоке

В заседании приняли участие губернатор Приморского края Олег Кожемяко, председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик, министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов, руководители профильных ОИФ и руководители спортивных федераций.
Участники обсудили развитие региональной спортивной инфраструктуры, детско-юношеского спорта, спортивно-массовой работы, студенческого и любительского спорта, а также деятельность спортивных федераций. Мероприятие состоялось в рамках реализации проекта «Диалог с властью» и исполнения поручения Президента Российской Федерации Владимира Путина, предписывающее общественным палатам Субъектов РФ обеспечивать регулярный общественный контроль за реализацией национальных проектов.
Как рассказал Борис Ступницкий, в Приморского крае в рамках национального проекта «Демография» реализуется региональный проект «Спорт — норма жизни». Проект действует с 1 января 2019 года по 31 декабря 2024-го. Задача проекта — создание для всех групп населения условий для занятий физической культуры и спорта и повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта. Предполагается довести долю граждан, занимающихся спортом, до 55%. Также в крае реализуется государственная программа «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020–2027 годы.
По словам Олега Кожемяко, за 2020 год показатель доли граждан, систематически занимающихся спортом, превысил 40%. Плановый показатель был увеличен на три процента. Это стало возможным благодаря системной работе, а также таким программам, как «Приморье за спорт», «Лыжи для всех», «Коньки для всех». «В 2019–2020 годах в Приморье было создано 150 плоскостных спортивных сооружений, проведен капитальный ремонт восьми спортивных объектов, 30 школ получили новое спортивное оборудование, лыжные трассы приобрели новую жизнь, дворы стали более спортивными», — подчеркнул глава Приморья.
В ближайшее время в Приморском крае планируется строительство крупных хоккейных кортов. Они появятся в Спасске-Дальнем, Дальнегорске, Арсеньеве, Находке и Кавалерово. В последних двух возведение спортивных объектов начнется в этом году. Также на очереди постройка хоккейного центра и футбольного манежа во Владивостоке. Стоит отметить, что в этом году важным событием станет открытие Гребной базы «Олимпийская» в поселке Лозовый Партизанского ГО.