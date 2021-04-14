Инновационная школа с выходом к морю может появиться на о. Русском во Владивостоке

«Учитывая, что специальности, связанные с морем, достаточно востребованы, реализация такого проекта расширила бы для молодежи Владивостока, Приморья и всего Дальнего Востока возможности получения современного профессионального инженерного образования, развития научного и технического творчества. Также способствовала бы подготовке высококвалифицированных кадров для морской отрасли, освоения Северного морского пути и Арктики, что в свою очередь поможет решению поставленных Президентом и Правительством Российской Федерации задач по развитию Сибири и Дальнего Востока России», — отметил Андрей Брик.