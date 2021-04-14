Падение гиганта: С чем Русская рыбопромышленная компания вышла из кризиса 2020 года

В большинстве своем компании Глеба Франка, находящиеся в собственности РРПК, за 2019 год дали (последняя доступная дата баланса) отрицательные показатели. Даже стабильные и мощные активы, такие как компания ООО «РМД-Л» с приличным штатом сотрудников и доходами, превышающими миллиард рублей, уходят в минусы по некоторым статьям. Чистые активы этой компании за год уменьшились на 349 992 000 рублей. При этом, согласно информации базы данных СПАРК-Интерфакс, в отчетном 2019 году, еще до пандемии коронавируса, компания была «фундаментально» убыточна, то есть на покрытие долговых обязательств она использовала весь собственный капитал.