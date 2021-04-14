Первые приморские вертолеты «Аврора» получит уже в этом году

Как заявил глава региона Олег Кожемяко, вертолеты станут основным видом транспорта в крае, который сможет связать отдаленные населенные пункты Приморья с районными центрами и остальными частями края. Их основным преимуществом будет являться то, что они смогут садиться и взлетать без взлетно-посадочной полосы.