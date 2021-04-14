Приморским школьникам к лету приготовили подарок

«Уже второй год подряд дети от 10 до 17 лет включительно в период летних каникул могут путешествовать по специальным ценам и в купейных вагонах двухэтажных поездов. При этом цена билета для них будет сопоставима с половиной стоимости проезда по данному маршруту в плацкартном вагоне», — отметили сотрудники ведомства.