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Приморским школьникам к лету приготовили подарок

14 апреля 2021, 01:39
Фото: Медиахолдинг1Mi
Акция действует уже второй год
Школьники Приморского края смогут все лето ездить на поездах дальнего следования за полцены. Как сообщили в правительстве региона, акция для детей от 10 до 17 лет включительно будет действовать с 1 июня по 31 августа.

Специалисты министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморья уточнили, что скидка будет предоставлена при оформлении билетов в общие и плацкартные вагоны скорых и пассажирских поездов дальнего следования, включая фирменные, и вагоны 2-го и 3-го классов электропоездов дальнего следования, курсирующих по территории России.

«Уже второй год подряд дети от 10 до 17 лет включительно в период летних каникул могут путешествовать по специальным ценам и в купейных вагонах двухэтажных поездов. При этом цена билета для них будет сопоставима с половиной стоимости проезда по данному маршруту в плацкартном вагоне», — отметили сотрудники ведомства.

Скидка высчитывается автоматически из суммы билета, оформленного по тарифу «Полный» при указании возраста детей. При посадке совершеннолетний сопровождающий должен подтвердить возраст ребенка либо его паспортом, либо заверенным нотариально свидетельством о рождении, если школьнику меньше 14 лет.

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