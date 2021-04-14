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Школьников приглашают в путешествие по маршруту Москва — Владивосток — Москва

14 апреля 2021, 04:38
Фото: Юлия Береговая / Медиахолдинг1Mi
Они смогут отправиться в путешествие по России и отдохнуть в «Артеке»
Продолжается регистрация участников Всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Конкурс проводится при поддержке Минпросвещения России, в этом году он объединяет три возрастные категории ребят, сообщается на сайте ведомства. Ученики 5–7-х классов могут подать заявку до 20 мая, ученики 8–10-х классов и студенты колледжей и техникумов — до 15 июня.

Впервые к «Большой перемене» могут присоединиться и иностранцы — подростки, изучающие русский язык и ориентированные на получение образования в России.

Для учеников 5–7-х классов подготовлен специальный игровой трек, который доступен каждому участнику в личном кабинете или на сайте. Ребята смогут пройти тестирование на тип личности и предпочитаемый способ действий, склонности к определённым видам деятельности, эрудицию, креативность и логику, а также выполнить задания и набрать конкурсные баллы. Завершающим этапом дистанционного отбора станет собеседование с экспертами.

Финал «Большой перемены» для учеников 5–7-х классов пройдёт в Международном детском центре «Артек», в нём примут участие 600 школьников.

300 победителей смогут отправиться в «путешествие мечты» на поезде «Большой перемены» от Москвы до Владивостока и обратно. По маршруту следования поезда предусмотрены остановки, образовательная и экскурсионная программы. Правда, не сообщается, если будут победители из Владивостока ил вообще с Дальнего Востока — поедут ли они обратно в Москву, если да, то обеспечат ли им перелет домой.

Конкурс «Большая перемена» проходит по 12 направлениям: наука и технологии («Создавай будущее!»), искусство и творчество («Твори!»), журналистика и новые медиа («Расскажи о главном!»), волонтёрство («Делай добро!»), историческая память («Помни!»), здоровый образ жизни («Будь здоров!»), экология («Сохраняй природу!»), урбанистика («Меняй мир вокруг!»), путешествия и туризм («Познавай Россию!»), развитие образовательных технологий («Открывай новое!»), молодёжное предпринимательство («Предпринимай!»), защита государства («Служи Отечеству!»).

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