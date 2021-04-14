Тоннель, обнаруженный под центральной площадь Владивостока, изучат археологи

«В данный момент все работы остановлены. Сейчас здесь ведутся только штамповые испытания для определения несущей способности грунта. Предположительно, обнаруженное сооружение является частью старой ливневой канализации. При его осмотре было установлено, что у него нет ни входа, ни выхода, из чего можно сделать предположение, что другие его участки были разрушены ранее», — подчеркнул представитель подрядной организации Андрей Бабатов.