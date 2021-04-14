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В России средняя премия по ОСАГО в I квартале не изменилась

14 апреля 2021, 05:46
Фото: Медиахолдинг1Mi
Рост стоимости запчастей по-прежнему давит на ценообразование в ОСАГО
Средняя премия по ОСАГО для легковых автомобилей физлиц в 1 квартале 2021 года в целом по РФ составила 5 474 рубля, что практически совпадает со средней премией за 1 квартал 2020 года.

Размер средней премии остаётся практически неизменным второй год подряд, несмотря на резкий рост стоимости запчастей, приводит слова президента Российского союза автостраховщиков (РСА) Игоря Юргенса пресс-служба РСА.

В Москве и Санкт-Петербурге средняя премия по ОСАГО для водителей-физлиц снизилась — в Москве она составила 7 855 рублей, что на 5% меньше, чем годом ранее, в Санкт-Петербурге — 7 359 рублей (снижение на 1,1%).

Игорь Юргенс напомнил, что РСА с 15 марта 2021 года ввел в действие новые актуализированные справочники средней стоимости запасных частей, материалов и нормочаса работ, по которым определяется размер страховой выплаты. Новая версия справочника сохранила наметившуюся в 2020 году тенденцию к росту выплат, который составляет в среднем 16% по сравнению с выплатами более стабильного в отношении колебаний курса валют и стоимости запчастей 2019 года.

«Мы видим, что если в течение всего 2020 года средняя цена ОСАГО падала главным образом в регионах, а в Москве и Санкт-Петербурге, как городах с более высоким средним доходом населения, оставалась неизменной, то теперь ситуация начала меняться. Две столицы тоже ощутили влияние реформы тарификации в ОСАГО и последовавшее в силу возросшей конкуренции между страховыми компаниями снижение средней премии по обязательной „автогражданке“», — сказал Игорь Юргенс. Он напомнил, что рост стоимости запчастей по-прежнему давит на ценообразование в ОСАГО, однако отход от госрегулирования цен в сторону индивидуализации тарифов показывает положительные результаты и оказался выгоден автовладельцам даже в такой сложный для всего авторынка период.

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