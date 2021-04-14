В России средняя премия по ОСАГО в I квартале не изменилась

«Мы видим, что если в течение всего 2020 года средняя цена ОСАГО падала главным образом в регионах, а в Москве и Санкт-Петербурге, как городах с более высоким средним доходом населения, оставалась неизменной, то теперь ситуация начала меняться. Две столицы тоже ощутили влияние реформы тарификации в ОСАГО и последовавшее в силу возросшей конкуренции между страховыми компаниями снижение средней премии по обязательной „автогражданке“», — сказал Игорь Юргенс. Он напомнил, что рост стоимости запчастей по-прежнему давит на ценообразование в ОСАГО, однако отход от госрегулирования цен в сторону индивидуализации тарифов показывает положительные результаты и оказался выгоден автовладельцам даже в такой сложный для всего авторынка период.