Во Владивостоке зрителей после спектаклей будут развозить бесплатно

«Бесплатные пассажирские автобусы для зрителей Театра! Дамы и господа! Обращаем ваше внимание, что с сегодняшнего дня Театр имени М. Горького предоставляет вам пассажирские автобусы по следующим направления: Театр — бухта Тихая; Театр — ул. Нейбута; Театр — ост. Академическая. Автобусы будут ожидать вас по окончании спектакля возле Дальневосточного государственного института искусств», — сообщили в администрации театра. Отмечается, что проезд на автобусах абсолютно бесплатный.