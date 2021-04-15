Дальневосточная авиакомпания получит самолеты российского производства

По словам Дитриха, условия поставок SSJ во многом будут зависеть от того, какую модель эксплуатации самолетов выстроит для себя «Аврора». «До последнего времени российскую технику „Аврора“ не эксплуатировала. Авиакомпании нужно более четко представлять себе не только первоначальную цену, но и стоимость лизинговых платежей, возможность их обслуживания и так далее», — пояснил он. С этой точки зрения руководство компании просчитывает все варианты, в том числе по использованию как новых Superjet, так и уже эксплуатировавшейся техники, добавил глава ГТЛК.