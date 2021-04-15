Мосты Владивостока ждет масштабное событие на миллион рублей

«Большинство участников не стали возвращать деньги в связи с переносом мероприятия и сохранили слоты, чтобы пробежать юбилейный марафон в 2021 году. Для поклонников бега Galaxy Vladivostok Marathon — знаковое событие, яркий и запоминающийся праздник, который дает возможность почувствовать себя победителем. Больше тысячи человек специально прилетают в Приморье, чтобы испытать себя, поставить личные рекорды и насладиться бархатным сезоном — теплым сентябрьским ветром, вдоволь наесться морепродуктов и, если повезет с погодой, успеть искупаться в море. С собой они всегда увозят красивые медали, неповторимые впечатления и селфи на тысячи лайков на фоне наших мостов», — рассказал основатель бегового клуба RunDnsRun Константин Богданенко.